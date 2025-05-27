Сильний вибух у Китаї: горів найбільший у світі виробник пестициду (фото, відео)

Сильний вибух стався на хімічному заводі компанії Shandong Youdao Chemical. Величезна вогняна куля і густі клуби чорного диму піднялися на сотні метрів у повітря.

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Рятувальні роботи тривали вдень 25 травня, кількість жертв невідома, повідомила газета South China Morning Post.

Вибух стався на об'єкті компанії Shandong Youdao Chemical у місті Гаомі. Місцеві жителі повідомили, що чули гучний вибух і в багатьох будинках вилетіли вікна. Причину того, що сталося, з'ясовують.

Один з очевидців сказав, що його будинок буквально стрясло від вибуху. Чоловік каже, що вулиці були всіяні битим склом і побутовими речами — їх винесла на вулицю вибухова хвиля.

До місця події направили 232 рятувальники

Місцеві пожежно-рятувальні органи направили на місце події 55 одиниць техніки та 232 людини.

Shandong Youdao Chemical — найбільший у світі виробник пестициду хлорпірифосу і випускає приблизно 11 000 тонн продукції на рік.

Компанію засновано 2019 року, на ній працюють понад 300 співробітників. Виробник спеціалізується на пестицидах, фармацевтичних препаратах та інших супутніх хімічних продуктах.

Поруч із заводом Shandong Youdao Chemical розташовані текстильна і машинобудівна компанії, а також цех із виробництва промислових лакофарбових матеріалів, пише Reuters.

Нагадаємо, у липні 2023 року в китайській провінції Цзянсі був сильний вибух на хімічному заводі. За словами працівників, горіло силіконове масло.

Також Фокус писав про загоряння на ходу китайського електроскутера в місті Шеньчжень. Доставник замовлень отримав численні опіки.