У Китаї вибухнув хімічний завод: кількість жертв приховують (відео)

За даними журналістів, на заводі загорілося силіконове масло. Судячи з відео в соцмережах, вибух був потужний. А працівники підприємства кажуть про відсутність жертв.

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У китайській провінції Цзянсі стався потужний вибух на одному з хімічних заводів. Про це повідомило місцеве видання China Daily.

За попередньою версією, загорілося силіконове масло. Працівників заводу терміново евакуювали. Унаслідок події могли постраждати або загинути люди, пишуть у ЗМІ.

На кадрах, поширених у соцмережах, можна побачити показали густий дим після вибуху. Агентство Reuters уточнює, що подія трапилася на підприємстві Qiantai New Material Co.

Журналісти агентства додзвонилися на завод. Один із працівників підняв слухавку, відмовився представитися і сказав, що жертв через вибух немає.

Причину вибуху з'ясовують, на місці працюють пожежники та рятувальники.

Нагадаємо, що в Британії через китайський зарядний пристрій для iPhone згорів будинок. Емма Флаерті з Вустера купила зарядку на Amazon.

Фокус 29 червня писав, що в російському місті Нижній Новгород 29 червня сталася сильна пожежа на території хімічного заводу "Бальзам". Загинув водій вантажівки, який дістав опіки 90% тіла.