Сильный взрыв в Китае: горел крупнейший в мире производитель пестицида (фото, видео)

Сильный взрыв произошел на химическом заводе компании Shandong Youdao Chemical. Огромный огненный шар и густые клубы черного дыма поднялись на сотни метров в воздух.

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Cпасательные работы продолжались днем 25 мая, число жертв неизвестно, сообщила газета South China Morning Post.

Взрыв произошел на объекте компании Shandong Youdao Chemical в городе Гаоми. Местные жители сообщили, что слышали громкий взрыв и во многих домах вылетели окна. Причину случившегося выясняют.

Один из очевидцев сказал, что его дом буквально сотрясло от взрыва. Мужчина говорит, что улицы были усеяны битым стеклом и бытовыми вещами — их вынесла на улицу взрывная волна.

К месту происшествия направили 232 спасателя

Местные пожарно-спасательные органы направили на место происшествия 55 единиц техники и 232 человека.

Shandong Youdao Chemical — крупнейший в мире производитель пестицида хлорпирифоса и выпускает около 11 000 тонн продукции в год.

Компания основана в 2019 году, на ней работают более 300 сотрудников. Производитель специализируется на пестицидах, фармацевтических препаратах и других сопутствующих химических продуктах.

Рядом с заводом Shandong Youdao Chemical находятся текстильная и машиностроительная компании, а также цех по производству промышленных лакокрасочных материалов, пишет Reuters.

Напомним, в июле 2023 года в китайской провинции Цзянси был сильный взрыв на химическом заводе. По словам работников, горело силиконовое масло.

Также Фокус писал о возгорании на ходу китайского электроскутера в городе Шэньчжэнь. Доставщик заказов получил многочисленные ожоги.