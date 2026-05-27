Спорили из-за экранизации "Задачи трех тел": в Китае казнили убийцу игрового магната

Сюй Яо работал вместе с миллиардером Линь Ци. Он отравил основателя игровой кампании из-за спора об экранизации трилогии писателя Лю Цысиня. Ранее Сюй помог своему начальнику заключить сделку с Netflix.

Китайские власти казнили Сюй Яо после того, как он был признан виновным в использовании высокотоксичных веществ для убийства игрового магната Линь Ци в результате профессионального конфликта, пишет Mirror.

Миллиардер Линь Си был отравлен Фото: Скриншот

Линь Ци — основатель шанхайской компании Yoozoo Games, которая владеет правами на экранизацию популярной научно-фантастической трилогии, известной по названию первой книги, "Задача трех тел".

Научно-фантастическая трилогия, созданная китайским писателем Лю Цысинем, переведена более чем на 40 языков и адаптирована для телевидения и игр, включая популярный сериал Netflix "Задача трех тел", вышедший в 2024 году.

Сюй, бывший глава дочерней компании Yoozoo Games, отравил Линя в декабре 2020 года из-за того, что основатель компании отстранил его от дел вскоре после того, как Сюй помог своему начальнику заключить сделку с Netflix.

В 2024 году он был признан виновным в убийстве, а 21 мая китайское правительство его казнило. Компания Линя подтвердила казнь во вторник в заявлении, опубликованном в китайской социальной сети Weibo.

"Недавно дело в отношении господина Линь Ци, основателя компании Three-Body Universe, наконец-то завершилось, и справедливость восторжествовала. Все мы в компании глубоко благодарны за торжество справедливости", — говорится в заявлении.

Китайские СМИ рассказывали, что Сюй потратил сотни тысяч юаней (десятки тысяч долларов) на покупку в интернете высокотоксичных веществ, в том числе альфа-аманитина, смертельно опасного соединения, содержащегося в некоторых ядовитых грибах.

Суд над Сюй Яо Фото: Скриншот

Он прятал яд в пробиотических таблетках, а также добавлял его в кофейные капсулы, емкости для воды и бутылки из-под виски, которыми затем делился с Линем и другими сотрудниками компании.

39-летнего Линя срочно доставили в больницу после того, как ему стало плохо в декабре 2020 года, но он умер спустя несколько дней. Другие коллеги, который Сюй "угощал" отравой, заболели, но в итоге выздоровели.

Серия романов "Задача трех тел" пользовалась огромной популярностью как в Китае , так и за рубежом. Лю Цысинь, ее автор, стал первым китайским писателем, получившим престижную премию "Хьюго", главную награду в этом жанре.

Трейлер сериала "Задача трех тел"

В Китае популярная трилогия стала национальным достоянием: там тоже сняли сериал, выпустили видеоигры и устраивали выставки.

