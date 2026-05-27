Сперечалися через екранізацію "Завдання трьох тіл": у Китаї стратили вбивцю ігрового магната

Сюй Яо працював разом із мільярдером Лінь Ці. Він отруїв засновника ігрової кампанії через суперечку про екранізацію трилогії письменника Лю Цисіня. Раніше Сюй допоміг своєму начальнику укласти угоду з Netflix.

Китайська влада стратила Сюй Яо після того, як його визнали винним у використанні високотоксичних речовин для вбивства ігрового магната Лінь Ці внаслідок професійного конфлікту, пише Mirror.

Фото: Скриншот

Лінь Ці — засновник шанхайської компанії Yoozoo Games, яка володіє правами на екранізацію популярної науково-фантастичної трилогії, відомої за назвою першої книжки, "Завдання трьох тіл".

Науково-фантастичну трилогію, створену китайським письменником Лю Цисінем, перекладено понад 40 мовами й адаптовано для телебачення та ігор, включно з популярним серіалом Netflix "Завдання трьох тіл", що вийшов 2024 року.

Сюй, колишній глава дочірньої компанії Yoozoo Games, отруїв Ліня в грудні 2020 року через те, що засновник компанії усунув його від справ незабаром після того, як Сюй допоміг своєму начальнику укласти угоду з Netflix.

У 2024 році його визнали винним у вбивстві, а 21 травня китайський уряд його стратив. Компанія Ліня підтвердила страту у вівторок у заяві, опублікованій у китайській соціальній мережі Weibo.

"Нещодавно справа щодо пана Лінь Ці, засновника компанії Three-Body Universe, нарешті завершилася, і справедливість восторжествувала. Усі ми в компанії глибоко вдячні за торжество справедливості", — йдеться в заяві.

Китайські ЗМІ розповідали, що Сюй витратив сотні тисяч юанів (десятки тисяч доларів) на купівлю в інтернеті високотоксичних речовин, зокрема альфа-аманітину, смертельно небезпечної сполуки, що міститься в деяких отруйних грибах.

Фото: Скриншот

Він ховав отруту в пробіотичних таблетках, а також додавав її в кавові капсули, ємності для води і пляшки з-під віскі, якими потім ділився з Лінем та іншими співробітниками компанії.

39-річного Ліня терміново доправили в лікарню після того, як йому стало погано в грудні 2020 року, але він помер через кілька днів. Інші колеги, яких Сюй "пригощав" отрутою, захворіли, але в підсумку одужали.

Серія романів "Завдання трьох тіл" користувалася величезною популярністю як у Китаї, так і за кордоном. Лю Цисінь, її автор, став першим китайським письменником, який отримав престижну премію "Г'юго", головну нагороду в цьому жанрі.

У Китаї популярна трилогія стала національним надбанням: там теж зняли серіал, випустили відеоігри та влаштовували виставки.

