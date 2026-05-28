Робота пастухом у Китаї несподівано стала вірусною в соцмережах: тисячі захотіли пасти овець

Молоді китайці буквально засипали роботодавцями своїми резюме. Причому кардинально змінити своє життя захотіли робітники заводів, офісні службовці та навіть випускники університетів із великих міст, включно з Шанхаєм і Чунціном.

Оголошення про набір двох пастухів на півночі Китаю, що розпочалося як звичайна вакансія, швидко перетворилося на одну з найбільш обговорюваних історій на ринку праці Китаю, оскільки розкрило глибинні проблеми, які зазвичай у КНР не обговорюють, пише Wion

Оголошення про роботу пастухом розмістив власник ферми Цзо Сяоюн, який шукав працівників на віддалені пасовища на південь від Монголії. Ця місцевість традиційно в КНР вважається не надто престижною. Але за кілька годин Цзо отримав понад 700 відгуків і зібрав майже 59 мільйонів переглядів у Weibo, китайському аналогу X.

Робота пастухом привабила сотні китайців з усього Китаю Фото: Weibo

Агентство Reuters повідомило, що переважна більшість відгуків відображає зростаюче невдоволення тривалими робочими годинами, стагнацією заробітної плати і скороченням кар'єрних перспектив в економіці Китаю.

"Я не очікував, що це стане вірусним. Схоже, звичайним людям важко знайти роботу", — сказав Цзо журналістам, додавши, що багато претендентів говорили про боргове навантаження, виснажливу роботу на виробництві та стрес на робочому місці.

Хоча офіційний рівень безробіття в Китаї залишається трохи вищим за 5 відсотків, економісти кажуть, що зростає неповна зайнятість і нестабільність робочих місць. Працівники всіх галузей продовжують критикувати національну робочу культуру "996", яка передбачає роботу з 9 ранку до 9 вечора шість днів на тиждень, тоді як зростання заробітної плати в приватному секторі насилу встигає за економічним зростанням. Також у Китаї немає відпусток у звичному розумінні цього слова: працівники зазвичай укладають контракт на рік, потім їдуть святкувати китайський Новий рік до родичів, через що міста порожніють, а виробництво зупиняється, а після укладають контракт на наступний рік.

Китайці все частіше скаржаться на роботу і на зарплату Фото: Скріншот

Економіст Лінн Сонг зазначає, що "робота в містах стає менш привабливою і зустрічається дедалі рідше".

Очікується, що тиск ще більше посилиться, оскільки цього літа на ринок праці вийде рекордна кількість випускників університетів — 12,7 мільйона осіб, а заводи зіткнуться зі зростанням витрат, пов'язаних із конфліктом з Іраном і прискореним впровадженням штучного інтелекту.

21-річний робітник заводу Джеймс Го розповів, що подав заявку на роботу пастухом тому що втомився від фізично важких змін на виробництві контейнерів.

"Ви навіть не уявляєте, як це — працювати більше 13 годин на день, я більше так не можу", — сказав він.

Китайцям більше не здається привабливим працювати на заводі Фото: Weibo

Пропозиція Цзо привернула увагу частково через заробітну плату. За роботу пастухом фермер обіцяв 8000 юанів (1178 доларів) на місяць, що вище за середній показник по міському приватному сектору країни, який становить приблизно 6000 юанів, а також безплатне житло і продукти харчування. Натомість працівники мали б пасти 3000 овець на пасовищі площею 2000 гектарів і терпіти зими, коли температура може опускатися нижче мінус 30 градусів Цельсія.

Однак Цзо попередив, що ця робота далека від ідилічної. "Зарплата висока, але найважливіше те, чи зможете ви працювати довгий час і пережити зиму. Це не схоже на туризм", — сказав він.

Половина претендентів народилася в 1990-х роках, що відображає зростаючу стурбованість з приводу так званого "прокляття 35 років" у Китаї, коли роботодавці дедалі частіше ігнорують працівників, старших за цей вік.

