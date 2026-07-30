Стародавні села з нуля: як Китай створює пам"ятки на порожньому місці

Китай має багату історію. Однак проблема полягає в тому, що частина цієї спадщини була втрачена внаслідок пожеж, воєн, грабежів та революцій. Але Пекін це не бентежить, оскільки в КНР з нуля будують псевдостаровинні пам’ятки.

Ці розважальні парки, розміром з місто, які імітують старовинну забудову, навіть мають назву — це "фангу", або "історичні імітації" пам’яток. По всьому Китаю будуються цілі псевдостародавні села. Від блискучих палаців до величних бульварів — кожна деталь ретельно продумана. Тут висаджують цілі парки, і в результаті виходить грандіозне, хоча часом і химерне, поєднання династичної історії, архітектури та географії, розповідає CNN.

"Сучасні споживачі дедалі частіше готові платити за емоційну цінність, прагнучи глибшого залучення та культурного змісту через захопливі враження", — заявив Ян Цзіньсун, директор Міжнародного інституту Китайської академії туризму. Для багатьох внутрішніх туристів, розчарованих стагнацією економіки, села фангу здаються ідеальним місцем для відпочинку. Опинившись там, у середньому всього за 15 доларів можна вибрати з сотень готових традиційних костюмів, відомих як ханьфу, і відчути себе героєм історичного серіалу. Особливо ця послуга популярна серед дівчат, які за додаткові 10 доларів отримують повний пакет послуг: макіяж, аксесуари, професійну фотозйомку та постобробку. Популярна китайська соціальна мережа Xiaohongshu (RedNote) переповнена подібними знімками.

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Тепер до потоку китайців приєднуються й іноземні туристи. Chinamaxxing — рух, що популяризує китайські звичаї та естетику, — переконав багатьох молодих людей планувати відпустку в Китаї. Але що насправді пропонують ці "фангу"?

Водне містечко Губей (Пекін)

Губей називають китайською Венецією, адже тут є канали, бруковані вулички, чайні будиночки з ліхтарями та будинки з сірими черепичними дахами. Розташоване біля підніжжя ділянки Сіматай Великої Китайської стіни, це ідеальне місце для відпочинку. Тут навіть є вікові верби та виноградники, що створюють ідеальний пейзаж у стилі епохи Цинь.

Губей повністю збудовано з нуля і вже окупився за рахунок туристів

Губей описують як класичне водне селище провінції Цзяннань. Неважливо, що водних сіл Цзяннань на півночі ніколи не існувало, а Цзяннань означає "на південь від річки Янцзи", приблизно за 1600 км звідси.

Адже Губей — це не стародавня пам’ятка. Його збудувало державне підприємство у 2014 році. Ці інвестиції в розмірі 600 мільйонів доларів об’єднали дві найулюбленіші пам’ятки Китаю — Велику Китайську стіну на півночі та міста на воді на півдні. Те, що колись знаходилося за дві години польоту від Пекіна, тепер розташоване за дві години їзди на автомобілі.

І це дуже популярна пам’ятка. Китайські туристичні агентства пропонують одноденні тури, обіцяючи "відпочинок від міської метушні з поїздкою до старовинного села". Станом на липень 2026 року на цей тур було зроблено понад 10 000 бронювань. Але влада КНР подбала про тих, хто захоче залишитися на ніч: тут є розкішні готелі та гостьові будинки, які також належать уряду.

Багато іноземних туристів навіть не підозрюють, що побували в новобудові, а не в старовинному містечку.

Місто Датан (Сіань)

Приблизно у 750 році нашої ери Сіань був найбільшим і найкосмополітичнішим містом світу. Будучи воротами Шовкового шляху, він вирував життям, приваблюючи торговців з усієї Азії, Європи та Близького Сходу. Сьогодні Сіань також існує і створив власний "старовинний" район.

Яскраво-червоні пагоди та ритмічна китайська електронна музика — місто Датан Евербрайт уособлює бурхливе відродження Золотого століття династії Тан. Зручно розташована пішохідна вулиця довжиною 2100 метрів щороку приваблює близько 75 мільйонів відвідувачів. Тут влаштовують весілля в старовинному стилі в "історичному" антуражі.

Для марафонської зйомки потрібні три комплекти костюмів: рубіново-червоні ханафу епохи Тан, елегантні ципао часів Китайської Республіки та сучасні білі сукні у західному стилі. Відеооператори супроводжують пари крізь освітлені ліхтарями павільйони та галасливі натовпи, створюючи багатовіковий романтичний монтаж.

У Датані влаштовують розкішні весілля з "подорожжю в часі"

Послуга розпочинається з офіційної консультації зі сценаристом, після чого відбувається знайомство з режисером, візажистами, стилістами, відеооператорами та всією знімальною групою.

Щоб відтворити стародавню китайську весільну церемонію, актори подають чай, сурмлять у сурми та виконують хореографічний танець лева. Святкування досягають кульмінації з прибуттям пари — наречений скаче на коні, а наречена проходить крізь феєрверки. Потім сцена обривається, і дія переноситься в інше століття, де пара "повторно зустрічається", часто вже в образі закоханих у формі в сучасному університеті.

"Подорожі в часі" — дороге задоволення. Деякі користувачі Xiaohongshu зізнаються, що батьки сварили їх за те, що вони витратили на цей пакет цілу місячну зарплату. Але для покоління молодят, які виросли на китайських історичних драмах, багато хто вважає, що це того варте.

Старе місто Кашгар (Сіньцзян)

Регіон Сіньцзян на північному заході Китаю, що простягається від пустель Таримської улоговини до вершин гір Тянь-Шань, історично був перехрестям торгових шляхів і культур.

Кашгар, де утискають уйгурів, також став туристичною пам"яткою

У Сіньцзяні проживає кілька мусульманських етнічних меншин Китаю, найпомітнішою з яких є уйгури, про порушення прав яких постійно повідомляють міжнародні ЗМІ, а Китай усе заперечує.

Усередині Китаю Сіньцзян сприймається як "дикий захід". Китайські інвестори скористалися його спадщиною Шовкового шляху, перетворивши регіон на барвисте "вікно у світ". Ця стратегія працює. У 2025 році Сіньцзян відвідали 323 мільйони туристів, що принесло понад 53 мільярди доларів доходу.

Багато мандрівників з’їжджаються до Кашгара — оазису з двотисячолітньою історією. Але Старе місто Кашгара — нині його головна визначна пам’ятка — це новобудова, якій лише 10 років. Кашгар являє собою облагороджену, модернізовану копію того, що колись було центром уйгурського культурного життя.

У підсумку думки туристів розділилися: одні відвідувачі насолоджуються поїздками до Фангу, інші розчаровані штучно створеною фантазією. Одне ясно — соціальні мережі у захваті.

Нагадаємо, що Китай з розмахом підходить не лише до розваг. Так, готуючись до вторгнення на Тайвань, влада збудувала в пустелі макети військових кораблів і навіть міст.

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