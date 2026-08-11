Первая жертва атомной бомбы: как Оппенгеймер превратил жизнь американки Барбары Кент в ад

Барбара Кент пережила первое испытание атомной бомбы 81 лет назад в летнем лагере в Нью-Мексико. Она буквально искупалась в радиоактивных осадках в 13 лет, болела раком и потеряла всю семью. И никакой компенсации за это она не получила.

Летом 1945 года Барбара Кент присоединилась к танцевальному лагерю Кармадеан в пустыне недалеко от Руидосо, штат Нью-Мексико. Днем она и девять других девочек учились чечетке и балету. Ночью спали в хижине у реки. Ранним утром 16 июля 1945 года, по словам Кент, ее — тогда ей было 13 лет — и других девочек буквально выбросило из кроватей мощнейшим взрывом. Их вывели на улицу, где уже шел "снег", рассказывает NZZ.

"Мы все были просто в шоке… а потом вдруг над головой появилось огромное облако, и в небе засияли огни. У нас даже глаза болели, когда мы смотрели вверх. Все небо стало каким-то странным. Как будто солнце выглянуло во всей красе", — вспоминает Барбара.

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Барбара Кент пережила взрыв бомбы "Тринити" Фото: Соцсети

Снегопад был единственным объяснением, которое 13-летняя девочка и ее подруги могли придумать для того, что произошло утром 16 июля 1945. Девочки пытались поймать снежинки, растирая их по лицу и рукам и бегали в купальниках среди радиоактивных осадков.

"Странно было то, что вместо холода, как от снега, было жарко. И мы все подумали: "Ну, жара потому, что лето". Нам было всего 13 лет", - рассказала Барбара.

Барбара Кент купается с подругами под "снегом" из радиоактивных осадков Фото: Соцсети

На следующий день американские военные вызвали всех жителей в центр города; учительница танцев и девочки тоже присутствовали. Представитель объяснил им странные события предыдущего дня: неподалеку взорвался склад боеприпасов, отсюда и взрыв, и яркий свет. В результате взрыва остался только пепел. Никто не пострадал и не погиб.

"Мы недоумевали, зачем военные послали кого-то, если все было в порядке", — вспоминает Кент.

Но американские военные преднамеренно распространяли ложную информацию о бомбе.

"Манхэттенский проект" Роберта Оппенгеймера — взрыв атомной бомбы скрыли от местных жителей

Чиновники хотели скрыть от местных жителей то, что на самом деле произошло ранним утром 16 июля: первое в истории человечества испытание атомной бомбы. Это стало кульминацией многолетней, совершенно секретной исследовательской программы "Манхэттенский проект".

Вблизи Аламогордо, посреди пустыни Нью-Мексико, американские военные взорвали огромную бомбу из радиоактивного плутония на высоте 30 метров. Три фунта бомбы взорвались, а оставшиеся десять рассеялись в атмосфере. Мощность взрыва превзошла все мыслимые пределы. Она была настолько огромной, что образовалось грибовидное облако высотой 12 000 метров. Яркий свет взрыва был виден за сотни километров.

Испытание бомбы "Тринити"

С военной точки зрения, испытание прошло успешно. 6 августа американцы сначала сбросили урановую бомбу на японский город Хиросиму, а затем, 9 августа, плутониевую бомбу на Нагасаки — аналогичную той, которую они ранее испытывали в пустыне Нью-Мексико. Погибло до 200 000 человек. Вскоре после этого Япония капитулировала, и Вторая мировая война закончилась.

В радиообращении 6 августа президент Гарри Трумэн рассказал американцам о секретной атомной программе, разработанной в Нью-Мексико. Он также упомянул о "предшествующем испытании взрыва в американской пустыне". Послание было ясным: американцы должны гордиться тем, что именно они положили начало ядерной эре.

Но жителей Нью-Мексико не эвакуировали, не запретили пить дождевую воду и молоко от зараженных коров.

Насколько далеко распространяется радиоактивное излучение, как долго оно сохраняется и какой долгосрочный вред оно наносит человеческому организму — на тот момент никаких исследований по этому поводу не проводилось.

"Ни у кого не было опыта в подобных ситуациях; мы просто надеялись, что ситуация не станет слишком критической", — признался Луис Хемпельманн, один из медицинских директоров "Манхэттенского проекта", в интервью много лет спустя.

Американский физик Роберт Оппенгеймер и генерал Лесли Гровс, — руководители "Манхэттенского проекта", — безусловно, подозревали, что гражданское население "вероятно, подверглось чрезмерному облучению" радиацией во время испытаний атомной бомбы, но как говорил Хемпельман, они надеялись, что все "сойдет им с рук".

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На самом деле, последствия "Тринити", как ученые назвали первое испытание атомной бомбы, оказались более разрушительными, чем ожидалось. Грибовидное облако, наполненное плутонием, раскололось в воздухе: одна часть дрейфовала на север, в сторону Канады, другая — на восток, до Нью-Йорка, расположенного в 3200 километрах. Третья часть дрейфовала на юго-восток, к Руидосо, в 45 километрах, где Барбара Кент и ее друзья каждый день играли на улице в то время.

Американский физик Роберт Оппенгеймер и генерал Лесли Гровс Фото: Digital Photo Archive, Department of Energy (DOE), courtesy of AIP Emilio Segrè Visual Archives (public domain)

Последствия стали очевидны лишь спустя годы, когда они стали женщинами, захотели иметь детей и были в расцвете сил.

"Никто из них не дожил до сорока лет, — говорит Барбара Кент, — у всех них обнаружили ту или иную форму рака". Их учительница танцев также скончалась от рака. У матери Кент обнаружили рак груди, а затем она умерла от опухоли мозга, как и ее брат Бобби.

Жизнь самой Барбары Кент также была омрачена последствиями радиационного облучения. У нее развился рак кожи и лейкемия, а из-за опухолей ей пришлось удалить щитовидную железу и матку. Она родила трех здоровых девочек, но также пережила два выкидыша и один ребенок родился мертвым.

Сегодня врачам известно, что даже самые незначительные количества плутония крайне токсичны, особенно при вдыхании. Они могут оседать в костях и органах и вызывать рак спустя годы.

Плутоний также может изменять генетический материал и мутация может передаваться следующему поколению. Вопрос о том, приводит ли это также к раку, все еще изучается медицинскими специалистами. Обе дочери Барбары Кент болели раком, одна из них умерла. Обе внучки регулярно проверяются.

95-летняя женщина уже не помнит точно, когда поняла, что ее рак связан с тем днем ​​в июле 1945 года. Лишь спустя годы она осознала, что все ее болезни были вызваны радиационным облучением.

Другие семьи постигла аналогичная участь. За три месяца после испытания атомной бомбы младенческая смертность в Нью-Мексико выросла на 56 процентов. У многих детей из этого региона впоследствии развилась лейкемия . Уровень заболеваемости раком также значительно вырос среди взрослых.

Лишь в 2010 году Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в шестисотстраничном отчете о катастрофе на АЭС "Тринити" признал, что население некоторых районов Нью-Мексико подверглось воздействию радиации в 10 000 раз превышающей допустимый в настоящее время уровень.

Барбара Кент и другие жертвы взрыва "Тринити" не имеют права на компенсацию

Даже спустя восемьдесят лет после взрыва "Тринити"эта тема редко обсуждается. В Лос-Аламосе, бывшей секретной лаборатории ученых Манхэттенского проекта, основное внимание уделяется празднованию научного достижения "А-бомбы". Город посвятил три музея взрыву, но ни один из них не упоминает о "жителях, находившихся по ветру" — людях, которые жили по направлению ветра от полигона и неосознанно подвергались воздействию радиоактивного излучения. Также нет упоминания о последствиях для здоровья шахтеров, добывавших уран и плутоний для бомб.

Бомба на испытаниях Фото: Википедия

С окончанием Второй мировой войны в США по-настоящему началась ядерная программа. Новые бомбы испытывались в атмосфере, под землей и под водой. С одним важным отличием: по рекомендации медицинских руководителей Манхэттенского проекта, все, кто находился в радиусе 240 километров от места ядерного испытания, были эвакуированы.

Только после окончания холодной войны Конгресс ввел мораторий на ядерные испытания. Для компенсации пострадавшим в 1990 году был принят закон, получивший название "Закон о компенсации за радиационное облучение", или RECA. Он предусматривал выплату тысяч долларов пострадавшим и шахтерам в качестве компенсации за проблемы со здоровьем, связанные с радиацией.

Однако RECA охватывала только ядерные испытания, проведенные с 1946 года. Жертвы "Тринити", такие, как Барбара Кент, были исключены из списка. Причина: ядерная программа была совершенно секретной в 1945 году, поэтому ни радиационное облучение, ни ущерб здоровью не были задокументированы. Отсутствовали формальные доказательства, с помощью которых местные жители могли бы заявить о своих претензиях.

На протяжении десятилетий группы жертв в Нью-Мексико боролись против этой несправедливости. Только в июле 2025 года им удалось добиться успеха: в рамках реформаторского пакета "Один большой прекрасный законопроект" Конгресс выделил специальные средства: единовременную, не облагаемую налогом компенсацию в размере 100 000 долларов каждой жертве трагедии атомного взрыва или их потомкам.

Атомные взрывы стали трендом в США Фото: Wikipedia

Но Барбара Кент по-прежнему исключена из числа получателей компенсации. Жители Техаса, проживавшие там в то время, не получат компенсацию, даже в расширенной версии программы RECA.

Кент и другие говорят, что им "так и не удалось получить внятный ответ" на вопрос, почему гражданские лица, пострадавшие от радиоактивных осадков, были исключены из действия закона: "Даже от людей, которые в то время работали в Конгрессе, мне говорили: "Ну, никто не связывал факты с тем, что кто-то пострадал".

Штат был признан слишком удаленным от места взрыва. А Барбара Кент, ее мать и брат в тот день только гостили там. Тем не менее, семья Кент сейчас пытается получить компенсацию – отчасти потому, что сохранилась ее фотография, сделанная в Нью-Мексико утром 16 июля 1945 года.

"Дело не в деньгах, — подчеркивает Барбара Кент в интервью. — Дело в признании того, что ядерное испытание сделало с моей жизнью. Я потеряла друзей, мать, брата и, прежде всего, ребенка. Я просто хотела бы, чтобы "Тринити" никогда не было".

Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп 29 октября приказал Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.

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