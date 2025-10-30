"Дубина Трампа": сколько ядерного оружия в мире и почему его перестали испытывать 30 лет назад

Президент США Дональд Трамп 29 октября приказал Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия после 33-летнего перерыва. Пока неизвестно, где будет взорвана американская ядерная бомба, но, вероятно, это будет пустыня Невада, как в 1950-е.

И теперь, когда ядерная тема снова на повестке дня, стоит узнать о происходящем побольше. Журналист Reuters Гай Фолконбридж объяснил, почему в свое время прекратились ядерные испытания, зачем они проводились и у кого вообще в мире есть ядерное оружие.

Ядерная эра – когда началась

Соединенные Штаты открыли ядерную эру в июле 1945 года, проведя испытание атомной бомбы мощностью 20 килотонн в Аламогордо, штат Нью-Мексико, а затем в августе 1945 года сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, чтобы вынудить Японию капитулировать во Второй мировой войне.

Хиросима после ядерного взрыва

Советский Союз потряс Запад, взорвав свою первую ядерную бомбу всего четыре года спустя, в августе 1949 года.

По данным Организации Объединенных Наций, за пять десятилетий с 1945 года по 1996 год, когда был подписан Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, было проведено более 2000 ядерных испытаний: 1032 — Соединенными Штатами и 715 — Советским Союзом.

Модель позирует на фоне ядерного взрыва в пустыне Невада Фото: Reddit

Великобритания провела 45 испытаний, Франция — 210, а Китай — 45.

По данным ООН, с момента заключения Договора было проведено 10 ядерных испытаний. Индия провела два испытания в 1998 году, Пакистан также провел два испытания в 1998 году, а Северная Корея провела испытания в 2006, 2009, 2013, 2016 (дважды) и 2017 годах.

Озеро Чаган в Казахстане образовалось после подземного ядерного взрыва Фото: IFLS

Соединенные Штаты в последний раз проводили испытания в 1992 году, Китай и Франция — в 1996 году, а Советский Союз — в 1990 году. Россия, унаследовавшая большую часть советского ядерного арсенала, никогда этого не делала.

Почему прекратились ядерные испытания

Возникла обеспокоенность относительно воздействия испытаний — наземных, подземных и подводных — на здоровье людей и окружающую среду.

Взрыв атомной бомбы в Нью-Мексико

Испытания Запада в Тихом океане и советские испытания в Казахстане и Арктике оказали значительное воздействие как на окружающую среду, так и на население. Активисты утверждают, что земли миллионов людей как в Тихоокеанском регионе, так и в Казахстане подверглись загрязнению в результате ядерных испытаний, и на протяжении десятилетий они сталкиваются с проблемами со здоровьем.

Так, после взрывов ядерных бомб в рамках операции "Перекрестки" на атолле Бикини, Маршалловы Острова, были поданы иски против США и восьми других государств, обладающих ядерным оружием. В 2014 году иски от жителей Маршалловых островов все еще рассматривались.

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний запрещает ядерные взрывы всем и везде. Россия подписала его в 1996 году и ратифицировала в 2000 году. США подписали договор в 1996 году, но не ратифицировали его.

В 2023 году президент Владимир Путин официально отозвал ратификацию Россией ДВЗЯИ, приведя свою страну в соответствие с Соединенными Штатами.

Зачем Дональд Трамп снова хочет взорвать ядерную бомбу

Испытания дают представление о том, на что способно новое ядерное оружие, а также о том, работоспособно ли старое оружие.

Заявление Дональда Трампа о ядерных испытаниях шокировали США и весь мир

В 2020 году издание Washington Post сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждала вопрос о проведении ядерного испытания.

Помимо предоставления технических данных, такое испытание было бы воспринято в России и Китае как преднамеренное утверждение стратегической мощи США.

Владимир Путин неоднократно предупреждал, что если США возобновят ядерные испытания, Россия последует их примеру. Путин заявил, что глобальная гонка ядерных вооружений уже началась.

Сколько ядерного оружия в мире

Точное количество боеголовок у каждой страны держится в секрете, но, по данным Федерации американских ученых, у России в общей сложности около 5459 боеголовок, а у США — около 5177. Это развернутые, складированные и снятые с вооружения боеголовки.

Ассоциация по контролю над вооружениями, базирующаяся в Вашингтоне (округ Колумбия), утверждает, что у США имеется запас в 5225 ядерных боеголовок, а у России — 5580.

Мировые запасы ядерных боеголовок достигли пика в 1986 году, когда их число превысило 70 000, большая часть из них находилась в Советском Союзе и Соединенных Штатах, но с тех пор их число сократилось примерно до 12 000, причем большая часть по-прежнему находится в России и Соединенных Штатах.

Ядерное оружие на параде в Москве Фото: Getty

По данным Федерации американских ученых, Китай является третьей по величине ядерной державой, имея 600 боеголовок, Франция — 290, Великобритания — 225, Индия — 180, Пакистан — 170, Израиль — 90, а Северная Корея — 50.

Ядерное оружие на параде в Северной Корее

Россия, США и Китай проводят масштабную модернизацию своих ядерных арсеналов.

