"Дубина Трампа": скільки ядерної зброї у світі та чому її перестали випробовувати 30 років тому

Президент США Дональд Трамп 29 жовтня наказав Пентагону негайно відновити випробування ядерної зброї після 33-річної перерви. Поки невідомо, де буде підірвана американська ядерна бомба, але, ймовірно, це буде пустеля Невада, як у 1950-ті.

І тепер, коли ядерна тема знову на порядку денному, варто дізнатися про те, що відбувається, побільше. Журналіст Reuters Гай Фолконбрідж пояснив, чому свого часу припинилися ядерні випробування, навіщо їх проводили і в кого взагалі у світі є ядерна зброя.

Ядерна ера — коли почалася

Сполучені Штати відкрили ядерну еру в липні 1945 року, провівши випробування атомної бомби потужністю 20 кілотонн в Аламогордо, штат Нью-Мексико, а потім у серпні 1945 року скинули атомні бомби на японські міста Хіросіму і Нагасакі, щоб змусити Японію капітулювати у Другій світовій війні.

Хіросіма після ядерного вибуху

Радянський Союз приголомшив Захід, підірвавши свою першу ядерну бомбу всього чотири роки потому, в серпні 1949 року.

За даними Організації Об'єднаних Націй, за п'ять десятиліть із 1945 року до 1996 року, коли було підписано Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, було проведено понад 2000 ядерних випробувань: 1032 — Сполученими Штатами і 715 — Радянським Союзом.

Модель позує на тлі ядерного вибуху в пустелі Невада Фото: Reddit

Велика Британія провела 45 випробувань, Франція — 210, а Китай — 45.

За даними ООН, з моменту укладення Договору було проведено 10 ядерних випробувань. Індія провела два випробування в 1998 році, Пакистан також провів два випробування в 1998 році, а Північна Корея провела випробування в 2006, 2009, 2013, 2016 (двічі) і 2017 роках.

Озеро Чаган у Казахстані утворилося після підземного ядерного вибуху Фото: IFLS

Сполучені Штати востаннє проводили випробування 1992 року, Китай і Франція — 1996 року, а Радянський Союз — 1990 року. Росія, яка успадкувала більшу частину радянського ядерного арсеналу, ніколи цього не робила.

Чому припинилися ядерні випробування

Виникло занепокоєння щодо впливу випробувань — наземних, підземних і підводних — на здоров'я людей і навколишнє середовище.

Вибух атомної бомби в Нью-Мексико

Випробування Заходу в Тихому океані і радянські випробування в Казахстані та Арктиці мали значний вплив як на навколишнє середовище, так і на населення. Активісти стверджують, що землі мільйонів людей як у Тихоокеанському регіоні, так і в Казахстані зазнали забруднення внаслідок ядерних випробувань, і протягом десятиліть вони стикаються з проблемами зі здоров'ям.

Так, після вибухів ядерних бомб у рамках операції "Перехрестя" на атолі Бікіні, Маршаллові Острови, було подано позови проти США і восьми інших держав, що володіють ядерною зброєю. У 2014 році позови від жителів Маршаллових островів все ще розглядали.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань забороняє ядерні вибухи всім і всюди. Росія підписала його 1996 року і ратифікувала 2000 року. США підписали договір 1996 року, але не ратифікували його.

У 2023 році президент Володимир Путін офіційно відкликав ратифікацію Росією ДВЗЯВ, привівши свою країну у відповідність зі Сполученими Штатами.

Навіщо Дональд Трамп знову хоче підірвати ядерну бомбу

Випробування дають уявлення про те, на що здатна нова ядерна зброя, а також про те, чи працездатна стара зброя.

Заява Дональда Трампа про ядерні випробування шокували США і весь світ

2020 року видання Washington Post повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала питання про проведення ядерного випробування.

Крім надання технічних даних, таке випробування було б сприйнято в Росії та Китаї як навмисне утвердження стратегічної могутності США.

Володимир Путін неодноразово попереджав, що якщо США відновлять ядерні випробування, Росія наслідуватиме їхній приклад. Путін заявив, що глобальна гонка ядерних озброєнь уже почалася.

Скільки ядерної зброї у світі

Точна кількість боєголовок у кожної країни тримається в секреті, але, за даними Федерації американських учених, у Росії загалом близько 5459 боєголовок, а у США — близько 5177. Це розгорнуті, складовані і зняті з озброєння боєголовки.

Асоціація з контролю над озброєннями, що базується у Вашингтоні (округ Колумбія), стверджує, що у США є запас у 5225 ядерних боєголовок, а у Росії — 5580.

Світові запаси ядерних боєголовок досягли піку в 1986 році, коли їхня кількість перевищила 70 000, більша частина з них перебувала в Радянському Союзі та Сполучених Штатах, але відтоді їхня кількість скоротилася приблизно до 12 000, причому більша частина, як і раніше, перебуває в Росії та Сполучених Штатах.

Ядерна зброя на параді в Москві Фото: Getty

За даними Федерації американських учених, Китай є третьою за величиною ядерною державою, маючи 600 боєголовок, Франція — 290, Велика Британія — 225, Індія — 180, Пакистан — 170, Ізраїль — 90, а Північна Корея — 50.

Ядерна зброя на параді в Північній Кореї

Росія, США і Китай проводять масштабну модернізацію своїх ядерних арсеналів.

