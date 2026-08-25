Без атак: в РФ внезапно загорелся недостроенный Амурский газохимический комплекс (видео)

АГХК — совместный проект российского СИБУРа и китайской Sinopec в Амурской области. Он должен был стать одним из крупнейших в мире заводов по производству базовых полимеров.

Из-за пожара на предприятии, которое должен был открыть Путин, приостановили пусконаладочное оборудование и вывели сотрудников. Официально сообщается, что "возгорание" произошло на установке по переработке метанола, пишет местное издание "Амурская правда".

"В целях обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудниками предприятия проводятся операции по остановке оборудования, находящегося в режиме пусконаладки", — сказано в сообщении пресс-службы предприятия. Площадь пожара на Амурском газохимическом комплексе в России составляет около 2 тысяч кв.м.

Причины пожара не называются, но воздушной тревоги в регионе не было.

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Амурский газохимический комплекс (АГХК) — инвестиционный проект российского СИБУРа и китайской Sinopec в Амурской области. Предполагается, что когда его достроят, он станет одним из крупнейших в мире заводов по производству базовых полимеров — комплекс рассчитан на производство 2,7 млн тонн полимеров в год.

Первую партию полиэтилена предприятие планировало выпустить в третьем квартале 2026 года, а производство полипропилена должно было начаться в 2027 году.

Напомним, в прошлом году в Амурской области РФ были масштабные лесные пожары. Опасались, что сгорит даже космодром.

А 24 августа украинские беспилотники атаковали крупный логистический центр Ozon в поселке Тюбе в Дагестане, после чего на объекте вспыхнул мощный пожар.