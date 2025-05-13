Может сгореть космодром: в Амурской области РФ масштабные пожары, — соцсети (видео)

В Бурятии, что в России, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Там зафиксировали 22 активных пожара площадью более 53 тысяч гектаров.

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Об этом сообщают местные власти Бурятии.

Как говорится в сообщении, с 13 мая по всей территории Бурятии действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Решение приняли из-за ухудшения лесопожарной обстановки — в республике зафиксировано 22 активных пожара площадью более 53 тысяч гектаров.

Введение режима чрезвычайной ситуации должно помочь задействовать больше техники, в том числе коммерческой, и привлечь дополнительные силы для устранения пожаров.

"Все очаги, действующие на сегодня, возникли по вине человека", — заявили в республиканском Агентстве лесного хозяйства.

В Telegram-каналах также отмечают, что огонь в Амурской области может охватить космодром и окружающие дома. В частности, пожар также возник возле газовой котельной.

"Выбраться из города практически невозможно из-за горящих вдоль трасс деревьев. Общая площадь пожаров превысила 3000 гектаров. Отмечается, что в городе с населением чуть более семи тысяч человек проживают сотрудники космодрома "Восточный". Сам космодром расположен в 25 километрах от города", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 апреля в городе Брянск Российской Федерации несколько часов подряд раздавались взрывы и работали средства противовоздушной обороны. На месте ударов неизвестных дронов начались пожары.

Фокус также писал, что ночью 5 марта дроны ударили по заводу "Промсинтез" в Самарской области России, специализирующемуся на изготовлении взрывчатых веществ. На месте поднялся пожар.