Може згоріти космодром: в Амурській області РФ масштабні пожежі, — соцмережі (відео)

У Бурятії, що в Росії, ввели режим надзвичайної ситуації через лісові пожежі. Там зафіксували 22 активні пожежі площею понад 53 тисячі гектарів.

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Про це повідомляє місцева влада Бурятії.

Як йдеться у повідомленні, з 13 травня по всій території Бурятії діє режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Рішення ухвалили через погіршення лісопожежних обставин — у республіці зафіксовано 22 активні пожежі площею понад 53 тисячі гектарів.

Введення режиму надзвичайної ситуації має допомогти задіяти більше техніки, у тому числі комерційної, та залучити додаткові сили для усунення пожеж.

"Всі осередки, що діють на сьогодні, виникли з вини людини", — заявили в республіканському Агентстві лісового господарства.

У Telegram-каналах також зазначають, що вогонь в Амурській області може охопити космодром та навколишні будинки. Зокрема, пожежа також виникла біля газової котельні.

"Вибратися з міста практично неможливо через дерева, що горять уздовж трас. Загальна площа пожеж перевищила 3000 гектарів. Зазначається, що у місті з населенням трохи понад сім тисяч осіб проживають співробітники космодрому "Східний". Сам космодром розташований за 25 кілометрів від міста", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, в ніч на 28 квітня у місті Брянськ Російської Федерації кілька годин поспіль лунали вибухи та працювали засоби протиповітряної оборони. На місці ударів невідомих дронів почались пожежі.

Фокус також писав, що уночі 5 березня дрони вдарили по заводу "Промсинтез" у Самарській області Росії, що спеціалізується на виготовленні вибухових речовин. На місці здійнялася пожежа.