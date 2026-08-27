В Санкт-Петербурге взорвалась машина военнослужащего ВС РФ: какие последствия подрыва, — СМИ

В полдень 27 августа в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, сообщили СМИ. Возможная жертва — подполковник ВС РФ. На видео с места происшествия — парковка возле магазина, по которой разбросаны мелкие обломки машины. Кроме того, в кадр попала машина скорой помощи и люди, удивлённо разглядывающие следы на земле.

Автомобиль взорвался в районе Шушары, сообщило росСМИ "Осторожно, новости" в Telegram-канале. Очевидцы происшествия рассказали, что в салоне находились два человека — женщина и мужчина: женщина, по всей видимости, выжила, мужчина, вероятно, погиб. Также отмечается, что, возможно, взорвалось самодельное взрывное устройство. Государственные российские СМИ пока не подтвердили инцидент: позже стало известно об возбуждении уголовного дела и о том, что погибший — военный летчик.

В мониторинговом Telegram-канале Exilenova+ подтвердили взрыв и добавили, что среди пострадавших могли оказаться сотрудники Минобороны РФ.

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Взрыв в РФ — данные о жертве взрыва в Санкт-Петербурге 27 августа Фото: Скриншот

Взрыв в РФ — место происшествия в Санкт-Петербурге 27 августа Фото: Exilenova+

РосСМИ сообщили, что район Санкт-Петербурга, в котором произошел взрыв, — это застройка в микрорайоне Славянка, появившемся в 2010 году. Согласно данным российских журналистов, часть квартир получило Минобороны РФ и вручало их офицерам среднего и старшего звена — капитанам, майорам, подполковникам, полковникам.

Взрыв в РФ — что произошло в Санкт-Петербурге 27 августа

Первые сообщения о взрыве в Санкт-Петербурге появились в сети в 11:38 27 августа. Сообщалось, что речь идет о районе Славянка возле Колпинского шоссе, а во взорвавшемся автомобиле находилась супружеская пара. Мужчина действительно погиб, а жена находится в реанимации в тяжелом состоянии: у нее, вероятно, оторвало ноги. Один из очевидцев, поделившийся впечатлениями об инциденте, сказав, что сначала заподозрил попадание БПЛА, а затем увидел, что взорвалась машина.

РосСМИ "Фонтанка" сообщило, что погибший — подполковник ВВС и ПВО, и что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания автомобиля. Имя и точную должность погибшего не называют.

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