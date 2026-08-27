У Санкт-Петербурзі вибухнула машина військового ЗС РФ: які наслідки підриву, — ЗМІ

Опівдні 27 серпня у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, повідомили медіа. Можлива жертва — підполковник ЗС РФ. На відео з місця подій — парковка біля магазину, по якій розсипані дрібні уламки машини. Крім того, у кадр потрапила машина швидкої допомоги та люди, які здивовано розглядають сліди на землі.

Автомобіль вибухнув у районі Шушари, написало росЗМІ "Осторожно, новости" у Telegram-каналі. Очевидці події розповіли, що у кабіні перебувало двоє людей — жінка та чоловік: жінка начебто вижила, чоловік, ймовірно, загинув. Також зауважується, що міг здетонувати саморобний вибуховий пристрій. Державні росЗМІ та представники органів влади поки не підтвердили інцидент: пізніше стало відомо про відкриття кримінальної справи й про те, що загиблий — військовий льотчик.

У моніторинговому Telegram-каналі Exilenova+ підтвердили вибух і додали, що міг постраждати працівників Міноборони РФ.

Вибух у РФ — дані про жертву підриву у Санкт-Петербурзі 27 серпня Фото: Скриншот

Вибух у РФ — місце інциденту у Санкт-Петербурзі 27 серпня Фото: Exilenova+

РосЗМІ розповіли, що район Санкт-Петербургу, у якому стався вибух, — це забудова у мікрорайоні Слов'янка, який з'явився у 2010 році. Згідно з даними російських журналістів, частину квартир отримало Міноборони РФ та вручало їх офіцерам середньої та старшої ланки — капітанам, майорам, підполковникам, полковникам.

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Вибух у РФ — що сталось у Санкт-Петербурзі 27 серпня

Перша інформація у мережі про вибух у Санкт-Петербурзі з'явився у мережі об 11:38 27 серпня. Підтверджували, що ідеться про район Слов'янка біля Колпинського шосе, а всередині автомобіля, який вибухнув, було подружжя. Чоловік справді загинув, а дружина перебуває у реанімації у важкому стані: їй, ймовірно, відірвало ноги. Один з очевидців, який поділився враженнями про інцидент, сказав, що спершу підозрював влучання БпЛА, а потім побачив, що вибухнула машина.

РосЗМІ "Фонтанка" повідомило, що загиблий — підполковник ВПС та ППО, і що слідчий комітет відкрив кримінальну справу за фактом займання машини. Імені та точної посади загиблого не називають.

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