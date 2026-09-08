Не выпустили из страны: россиянину впервые объявили запрет на выезд просто на границе

В России впервые зафиксирован случай, когда военнообязанному из запаса ограничили выезд за границу по решению военкомата. 24-летнего жителя Ростовской области остановили во время паспортного контроля в Краснодаре.

Об этом сообщил правозащитный проект "Идите через лес".

По его данным, 2 сентября мужчина, проходивший срочную службу в 2024 году, пытался вылететь из Краснодара за границу. Во время проверки документов его отвели для дополнительной проверки, а примерно через час вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России.

Решение принял военкомат, в котором мужчина состоит на воинском учете. В ноябре 2025 года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета. Тогда ему вручили мобилизационную повестку.

В то же время в электронном реестре эта повестка была отмечена со статусом "Гражданин не явился", хотя мужчина утверждает, что он приходил по ней. На основании этого военкомат принял решение о временном ограничении выезда.

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Перед поездкой запасник не видел в реестре уведомления о запрете. Об ограничении он узнал только на границе. Сейчас мужчина пытается получить выписку из реестра с номером решения о запрете, но сервис пока не позволяет её скачать.

Ранее правозащитники полагали, что электронные повестки не влекут за собой ограничения на выезд для резервистов.

"Пока это первый известный нам случай, когда запасника действительно не выпустили из России по решению военкомата", — отметили в проекте.

В то же время правозащитники отмечают, что на основании одного обращения нельзя делать вывод о введении ограничений на выезд для всех резервистов. Они планируют отслеживать новые случаи и собирать статистику.

После полноценного запуска реестра электронных повесток в России начали поступать жалобы на проблемы с выездом за границу. По данным "Идите лесом", с 18 по 31 августа в проект обратились 73 призывника, которые пытались пересечь границу: 50 смогли выехать, а 23 — нет.

В некоторых случаях запрет на выезд налагался непосредственно во время пограничного контроля. Попытки выехать через Беларусь также не всегда увенчивались успехом: из 11 призывников, обратившихся к правозащитникам, четверо смогли пересечь границу, а семеро — нет.

Ранее "Фокус" писал, что Россия установила рекорд по количеству потерь на фронте. Военный обозреватель Александр Коваленко объяснял это изменением тактики штурмовых подразделений: российских военных всё чаще отправляют в наступление по одному или парами, что существенно снижает их шансы на выживание.

Позже стало известно о практически полной остановке продвижения российских войск на фронте. Военный эксперт Виктор Таран назвал это важным этапом войны, поскольку, по его оценке, количество солдат уже не определяет темпы наступления, а потому даже новая осенняя мобилизация в России не сможет существенно изменить ситуацию.