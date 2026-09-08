Не випустили з країни: росіянину вперше оголосили заборону на виїзд просто на кордоні

У Росії вперше зафіксували випадок, коли військовозобов'язаному із запасу обмежили виїзд за кордон за рішенням військкомату. 24-річного жителя Ростовської області зупинили під час паспортного контролю в Краснодарі.

Про це повідомив правозахисний проєкт “Ідіть лісом”.

За його даними, 2 вересня чоловік, який проходив строкову службу у 2024 році, намагався вилетіти з Краснодара за кордон. Під час перевірки документів його відвели для додаткової перевірки, а приблизно через годину вручили офіційне повідомлення про тимчасове обмеження права на виїзд із Росії.

Рішення ухвалив військкомат, де чоловік перебуває на військовому обліку. У листопаді 2025 року він прийшов туди за повісткою для уточнення документів військового обліку. Тоді йому вклеїли мобілізаційний припис.

Водночас в електронному реєстрі ця повістка була зазначена зі статусом “Громадянин не з'явився”, хоча чоловік стверджує, що він за нею приходив. На підставі цього військкомат ухвалив рішення про тимчасове обмеження виїзду.

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Перед поїздкою запасник не бачив у реєстрі повідомлення про заборону. Про обмеження він дізнався лише на кордоні. Зараз чоловік намагається отримати виписку з реєстру із номером рішення про заборону, але сервіс поки не дозволяє її завантажити.

Раніше правозахисники вважали, що електронні повістки не призводять до обмежень на виїзд для запасників.

“Поки це перший відомий нам випадок, коли запасника дійсно не випустили з Росії за рішенням військкомату”, — зазначили в проєкті.

Водночас правозахисники наголошують, що за одним зверненням не можна робити висновок про запровадження обмежень на виїзд для всіх запасників. Нові випадки вони планують відстежувати та збирати статистику.

Після повноцінного запуску реєстру електронних повісток у Росії почали надходити скарги на проблеми з виїздом за кордон. За даними “Ідіть лісом”, із 18 до 31 серпня до проєкту звернулися 73 призовники, які намагалися перетнути кордон: 50 змогли виїхати, а 23 — ні.

У деяких випадках заборона на виїзд з'являлася безпосередньо під час прикордонного контролю. Спроби виїхати через Білорусь також не завжди були успішними: із 11 призовників, які звернулися до правозахисників, четверо змогли перетнути кордон, а семеро — ні.

Раніше Фокус писав, що Росія встановила рекорд за кількістю втрат на фронті. Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснював це зміною тактики штурмових підрозділів: російських військових дедалі частіше відправляють у наступ по одному або парами, що суттєво знижує їхні шанси на виживання.

Пізніше стало відомо про майже повну зупинку просування російських військ на фронті. Військовий експерт Віктор Таран назвав це важливим етапом війни, оскільки, за його оцінкою, кількість солдатів уже не визначає темпи наступу, а тому навіть нова осіння мобілізація в Росії не зможе суттєво змінити ситуацію.