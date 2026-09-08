Хризантема императора: почему визит Путина на Курилы заставил Японию взвести курок

Современная Россия часто называет себя наследницей Советского Союза. И напряженность в отношениях с Японией также перешла к РФ по наследству. Юридически страны не находятся в состоянии войны, в какой-то момент отношения даже ощутимо потеплели. Но полноценный мирный договор, спустя 81 год после окончания Второй мировой войны, так и не подписан — а полномасштабное вторжение в Украину вновь поставило давних соперников по разные стороны баррикад. Фокус выяснял, почему в Хабаровске ставят оскорбительные для Японии памятники, а МИД РФ пытается диктовать Стране Восходящего Солнца, в каких военных учениях ей участвовать.

8 сентября 1951 года был подписан Сан-Францисский мирный договор: соглашение между частью стран антигитлеровской коалиции и Японией прекращало состояние войны между Японией и подписавшими его союзниками — однако не с СССР. И "по документам" Япония и СССР, а сегодня — Япония и Россия так и не перестали быть противниками. Агрессия РФ в Украине только обострила ситуацию.

Япония и Россия — как начиналась дипломатия и территориальные претензии

Япония и Россия — соседи. Это значит, что история дипломатических отношений началась куда раньше, чем был создан и развалился Советский Союз, а к власти пришел Владимир Путин.

Отсчет можно начать с Симодского трактата 1855 года, который определил пролив Фриза как государственную границу между державами, Курильский остров Итуруп уступили Японии в обмен на торговый договор, а Сахалин продолжал значиться как совместное, нераздельное владение двух стран. Тогда же в японском названии России заменили первый иероглиф – "глупый" — на иероглиф со значением "роса". Переговоры велись на голландском и китайском: переговорщики не владели языками оппонентов.

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Вторая мировая война по ту сторону планеты: как воевали Китай, Япония, США и СССР в Азии

В 1875 году был заключен Петербургский договор, когда Япония получила все 18 Курильских островов, а Россия – весь Сахалин.

В начале ХХ века произошло несколько важных событий: Япония после реконструкции Мэйдзи прекратила самоизоляцию и взяла курс на милитаризацию, став союзницей Великобритании, а Российская империя во главе с Николаем II была ослаблена революционными движениями и Крымской войной. И когда царь в установленный срок не вывел войска из Маньчжурии, разразилась Русско-японская война, в которой Россия потерпела поражение.

Во время Второй мировой войны, как известно, Япония была союзницей нацистской Германии, а СССР, начав, как союзник Гитлера, закончил на стороне его противников. Итогом стала ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки и капитуляция Японии.

И тут начинается тот смутный период, когда Япония и Советский Союз, а потом и Россия начали свои "отношения Шредингера": без мирного договора, но с дипломатией, а также с надеждами Японии вернуть свое.

Курильские острова Фото: DW

Сан-Францисский мирный договор 1951 года официально подвел итоги Второй мировой войны для Японии. Однако именно он заложил "юридическую мину", из-за которой территориальный спор России и Японии не решен до сих пор.

Что потеряла Япония после Второй мировой войны

Япония лишилась 45% своей довоенной территории, включая:

Корею (она стала независимой),

Тайвань и Пескадорские острова

Все заморские владения в Тихом океане (мандатные территории),

Претензии на Антарктиду и острова Спратли,

И, самое главное: Южный Сахалин и все Курильские острова.

В тексте договора было сказано, что Япония отказывается от прав на Сахалин и Курилы, но не было указано, в чью пользу. Советская делегация во главе с Андреем Громыко отказалась подписывать договор по трем причинам:

СССР требовал четко прописать, что эти земли переходят ему,

СССР требовал признания КНР (коммунистического Китая), а не Тайваня,

СССР не устраивало создание военных баз США в Японии.

В итоге, хоть СССР фактически контролировал Курилы с 1945 года, по Сан-Францисскому договору он юридически ничего не приобрел, так как не стал участником соглашения. В договоре не было расшифровано, что именно входит в понятие "Курильские острова". Потому Япония утверждает, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай — это не Курилы, а продолжение острова Хоккайдо, от которых она и вовсе не отказывалась.

Премьер-министр Японии Сигэру Есида подписывает мирный договор Фото: Википедия

С точки зрения международного права (в трактовке США тех лет), Сахалин и Курилы стали территориями с "неопределенным статусом": Япония от земель отказалась, а СССР, не подписав документ, оставил вопрос обладания этими землями в "серой зоне" международного права. Именно эта правовая лазейка позволила Японии в разгар Холодной войны вновь заявить претензии на Южные Курилы. После подписания договора 1956 года Никита Хрущев вел переговоры о том, чтобы вернуть Японии острова Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Однако это соглашение не было заключено, так как США грозились в случае снятия Японией претензий на острова Кунашир и Итуруп, не вернуть в состав Японии архипелаг Рюкю с островом Окинава.

СССР фактически контролировал Курилы с 1945 года Фото: Вікіпедія

Отношения Японии и РФ — как Путин дал надежду и все испортил

Советский Союз рухнул, появилось новое государство – Российская Федерация, и Япония с новыми силами начала переговоры о Курильских островах. 13 октября 1993 года Борис Ельцин и премьер-министр Японии Хосокава Морихиро подписали Токийскую декларацию о российско-японских отношениях. Это был первый комплексный документ между Российской Федерацией и Японией, определяющий основные направления развития двусторонних отношений. Именно в нем фиксировалась необходимость скорейшего заключения мирного договора путем решения вопроса о принадлежности Курильских островов, исходя из исторических и юридических фактов, и "на основе выработанных по договоренности между двумя странами документов, а также принципов законности и справедливости".

Отношения потеплели, японцам, которых когда-то выселили с Курил, без виз позволили посещать могилы предков, и тенденция сохранялась даже когда в 2000 году в Кремле воцарился Владимир Путин. Одним из первых его зарубежных визитов стал визит в Японию.

Синдзо Абэ всеми силами пытался вернуть Курильские острова

Япония последовательно реагировала на российскую агрессию, вводя умеренные санкции после нападения на Грузию в 2008 году, оккупации Крыма в 2014-м, но продолжала вести переговоры о Курилах и инвестировала в Дальний Восток. Самым "теплым" периодом дипломатии стала "эпоха" премьера Синдзо Абэ (2012-2020 гг.) Путин и Абэ встречались 27 раз, дарили друг другу собак, котов, картины и удочки с сервизами, обсуждали экономическое сотрудничество, но в 2020 году в основной закон России было внесено положение о запрете на отчуждение территорий. Это фактически сделало передачу любых островов Японии юридически невозможной. А когда Абэ ушел в отставку, то отношения начали резко холодеть, а риторика ужесточаться. И когда РФ вторглась на территорию Украины, то у Японии уже не было причин сохранять дипломатическую маску: она ввела беспрецедентные санкции против России, история совершила виток и отношения вернулись на уровень 1945 года.

Россия и Япония — как неподписанный мирный договор оказался актуален

Россия внесла Японию в список "недружественных стран" и прекратила все переговоры по мирному договору, а Япония официально вернула в свои дипломатические справочники термин "незаконная оккупация" Южных Курил. К тому же премьер-министр уже не Абэ, который дарил щенков, а Санаэ Такаичи — которая отказывается раскаиваться за агрессию Японии во Второй мировой войне. В 2026 году все обострилось.

Внезапный и демонстративный визит Владимира Путина на Курилы (первый за 26 лет в Кремле) Япония решительно осудила.

Визит Путина на Курилы вызвал дипломатический скандал Фото: Соцсети

1 сентября бессменная представительница МИД РФ Мария Захарова обвинила Японию в "провокационной военной активности у дальневосточных рубежей "за то, что та вместе с США и Австралией проведет учения Orient Shield на Хоккайдо и задействует американские наземные комплексы Typhon, которые якобы создают угрозу безопасности России.

Захарова не преминула упомянуть и Курилы, сообщив, что суверенитет России над Курилами "не подлежит сомнению": "Курильские острова перешли к России на абсолютно легитимных основаниях по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями союзных держав и Уставом ООН. Суверенитет и юрисдикция России над этими территориями никакому сомнению не подлежат", — подчеркнула она.

И уже 4 сентября международный скандал вышел на новый уровень, когда в Хабаровске внезапно воздвигли монументальный памятник советскому солдату, раскалывающему пограничный столб с хризантемой – символом императорской Японии. Памятник посвящен "победе Советского Союза над милитаристской Японией" и окончанию Второй мировой войны и установили его по поручению лично Путина.

Памятник в Хабаровске возмутил японцев Фото: Соцсети

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи потребовала демонтировать памятник, заявив, что изображение расколотой императорской хризантемы абсолютно неприемлемо и "затрагивает чувства японского народа".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила: "Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца — не светить. Наша земля — защищенная предками; наша история — основанная на фактах; наша память — запечатленная в памятнике", сообщив, что "Токио с пренебрежением относится к своей истории".

Желтая хризантема с 16-ю лепестками — официальный символ императора Японии и императорской семьи Фото: Википедия

Сейчас ситуацию между Японией и Россией можно назвать "очень напряженной". Курилы для России имеют стратегическое значение: там расположены базы и ракетные комплексы, которые помогают обеспечить безопасность Тихоокеанского флота Москвы и укрепляют Охотское море как ядерный бастион. Контроль над островами обеспечивает России круглогодичный доступ в Тихий океан для ее Тихоокеанского флота, базирующегося во Владивостоке, поскольку пролив между Кунаширом и Итурупом не замерзает зимой. Они также служат отправной точкой для морских операций по Северному морскому пути. Подписание мирного договора кажется нереальным, тем более, что Россия продолжает агрессивную войну в Украине, а Китай подливает масла в огонь, угрожая Тайваню, который США и его союзница Япония будут вынуждены защищать в случае эскалации. И еще есть Северная Корея, которая, получив от РФ технологии в обмен на солдат, периодически забрасывает ракеты в Японское море. Словом, мирный договор, который оставался неподписанным со конца Второй мировой войны, кажется символом тупика в котором оказалась внешняя политика Российской Федерации.

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