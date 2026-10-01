Мир не дождался раскаяния: умерла Биляна Плавшич, которую Гаага осудила за преступления против человечности
В Белграде на 97-м году жизни скончалась бывшая президент Республики Сербской Биляна Плавшич, которая признала перед Гаагским трибуналом свою вину в преступлениях против человечности, а впоследствии отказалась от своих слов.
В Белграде в возрасте 96 лет скончалась Биляна Плавшич — бывшая президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Она была приговорена Международным трибуналом по бывшей Югославии к 11 годам лишения свободы после того, как признала свою вину в преследовании боснийских мусульман, боснийских хорватов и другого несербского населения. О смерти сообщает общественный вещатель Республики Сербской RTRS со ссылкой на источники в окружении политика.
Кто такая Биляна Плавшич
Биляна Плавшич родилась 7 июля 1930 года в Тузле, в тогдашней Югославии. К началу боевых действий в Боснии и Герцеговине она сделала успешную научную карьеру. Была профессором естественных наук и деканом факультета Сараевского университета.
В политику она пришла в 1990 году, когда вступила в Сербскую демократическую партию. Вскоре Плавшич стала одной из ведущих представительниц боснийских сербов. В 1990–1992 годах она была представительницей сербов в Президиуме Социалистической Республики Босния и Герцеговина, а впоследствии вошла в руководящие органы самопровозглашённой Республики Сербской.
В 1996–1998 годах Плавшич была президентом Республики Сербской — образования боснийских сербов, возникшего во время войны в Боснии и Герцеговине.
За что Биляну Плавшич судили в Гааге
Война в Боснии и Герцеговине длилась с 1992 по 1995 год.
По окончании конфликта Международный трибунал по бывшей Югославии предъявил Плавшичу обвинения, связанные с преследованием боснийских мусульман и хорватов по политическим, расовым и религиозным мотивам.
В материалах Трибунала отмечается, что Плавшич входила в состав руководства боснийских сербов, которое поддерживало кампанию насильственного этнического разделения. По данным суда, преследования имели место в 37 муниципалитетах Боснии и Герцеговины и сопровождались убийствами, депортациями, принудительным перемещением людей, незаконными задержаниями, жестоким обращением, уничтожением имущества и религиозных сооружений.
В 2001 году Плавшич добровольно сдалась Трибуналу.
2 октября 2002 года она признала себя виновной по одному из пунктов обвинения — преследованию как преступлению против человечности — в рамках соглашения со следствием. После заключения соглашения с обвинением остальные пункты, в частности обвинение в геноциде, были сняты.
В своём заявлении о признании вины Плавшич заявила, что берёт на себя ответственность, и признала, что тысячи невинных людей стали жертвами организованной и систематической кампании по изгнанию мусульман и хорватов с территорий, на которые претендовали боснийские сербы.
11 лет лишения свободы
27 февраля 2003 года суд приговорил Плавшич к 11 годам лишения свободы. Трибунал отметил, что признание ею вины, добровольная сдача, поведение после войны и возраст являлись смягчающими обстоятельствами.
Наказание она отбывала в Швеции.
Отбыв две трети срока, в 2009 году осуждённая досрочно вышла на свободу и поселилась в Белграде. Последние годы жизни она вела уединённый образ жизни и воздерживалась от комментариев в СМИ. Официальная причина смерти пока не сообщается.
Кстати, спустя несколько лет после освобождения в интервью шведскому журналу Vi Плавшич заявила, что её признание вины было лишь тактическим ходом, призванным сократить срок, и что на самом деле она не считает себя виновной.
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