Мир не дождался раскаяния: умерла Биляна Плавшич, которую Гаага осудила за преступления против человечности

В Белграде на 97-м году жизни скончалась бывшая президент Республики Сербской Биляна Плавшич, которая признала перед Гаагским трибуналом свою вину в преступлениях против человечности, а впоследствии отказалась от своих слов.

В Белграде в возрасте 96 лет скончалась Биляна Плавшич — бывшая президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Она была приговорена Международным трибуналом по бывшей Югославии к 11 годам лишения свободы после того, как признала свою вину в преследовании боснийских мусульман, боснийских хорватов и другого несербского населения. О смерти сообщает общественный вещатель Республики Сербской RTRS со ссылкой на источники в окружении политика.

Кто такая Биляна Плавшич

Биляна Плавшич родилась 7 июля 1930 года в Тузле, в тогдашней Югославии. К началу боевых действий в Боснии и Герцеговине она сделала успешную научную карьеру. Была профессором естественных наук и деканом факультета Сараевского университета.

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В политику она пришла в 1990 году, когда вступила в Сербскую демократическую партию. Вскоре Плавшич стала одной из ведущих представительниц боснийских сербов. В 1990–1992 годах она была представительницей сербов в Президиуме Социалистической Республики Босния и Герцеговина, а впоследствии вошла в руководящие органы самопровозглашённой Республики Сербской.

В 1996–1998 годах Плавшич была президентом Республики Сербской — образования боснийских сербов, возникшего во время войны в Боснии и Герцеговине.

За что Биляну Плавшич судили в Гааге

Война в Боснии и Герцеговине длилась с 1992 по 1995 год.

По окончании конфликта Международный трибунал по бывшей Югославии предъявил Плавшичу обвинения, связанные с преследованием боснийских мусульман и хорватов по политическим, расовым и религиозным мотивам.

В материалах Трибунала отмечается, что Плавшич входила в состав руководства боснийских сербов, которое поддерживало кампанию насильственного этнического разделения. По данным суда, преследования имели место в 37 муниципалитетах Боснии и Герцеговины и сопровождались убийствами, депортациями, принудительным перемещением людей, незаконными задержаниями, жестоким обращением, уничтожением имущества и религиозных сооружений.

В 2001 году Плавшич добровольно сдалась Трибуналу.

2 октября 2002 года она признала себя виновной по одному из пунктов обвинения — преследованию как преступлению против человечности — в рамках соглашения со следствием. После заключения соглашения с обвинением остальные пункты, в частности обвинение в геноциде, были сняты.

В своём заявлении о признании вины Плавшич заявила, что берёт на себя ответственность, и признала, что тысячи невинных людей стали жертвами организованной и систематической кампании по изгнанию мусульман и хорватов с территорий, на которые претендовали боснийские сербы.

11 лет лишения свободы

27 февраля 2003 года суд приговорил Плавшич к 11 годам лишения свободы. Трибунал отметил, что признание ею вины, добровольная сдача, поведение после войны и возраст являлись смягчающими обстоятельствами.

Наказание она отбывала в Швеции.

Отбыв две трети срока, в 2009 году осуждённая досрочно вышла на свободу и поселилась в Белграде. Последние годы жизни она вела уединённый образ жизни и воздерживалась от комментариев в СМИ. Официальная причина смерти пока не сообщается.

Биляна Плавшич, бывшая президент Республики Сербской Фото: RTRS

Кстати, спустя несколько лет после освобождения в интервью шведскому журналу Vi Плавшич заявила, что её признание вины было лишь тактическим ходом, призванным сократить срок, и что на самом деле она не считает себя виновной.

Напомним, что Международный реестр ущерба для Украины начал прием заявлений от родственников людей, погибших в результате российской агрессии после 24 февраля 2022 года. Подать заявку могут родители, супруг или супруга, гражданский партнер или дети погибшего, а в отдельных случаях — другие члены семьи, если у них имеется законный интерес.

Кроме того, мы писали, что Европа поддержала создание специального международного трибунала, который должен расследовать преступление агрессии России против Украины и привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ.