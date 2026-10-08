"В РФ сказали, что все под контролем": Трамп сообщил, что не переживает из-за чумы в Иркутске

Президент США пообщался с журналистами о вспышке чумы в России и заявил, что его заверили в том, что это не биологическое оружие.

Журналисты прямо спросили его об этом во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает АР.

Дональд Трамп признал, что РФ что-то да скрывает о чуме в Сибири

"Является ли вспышка чумы в России биологическим оружием?" — спросил репортер.

"Ну, мы так не думаем. Мы скоро это выясним, но мы так не думаем. А если послушать их, то ситуация под контролем. Знаете, такое уже говорили и раньше по другим поводам. Так что мы надеемся… они действуют очень грамотно, очень умно, и говорят, что все у них под контролем", — сообщил Трамп.

Когда его спросили, не напоминает ли эта ситуация ему начало пандемии коронавируса в Китае, то президент США признал, что Пекин тогда "особо ничего не говорил, и Россия тоже не особо распространяется", но россияне утверждают, что "держат ситуацию под полным контролем".

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Трампа также спросили, делится ли Россия достаточным объемом информации о ситуации в Сибири, и запрашивали ли США большей прозрачности.

"Кое-чем они делятся с нашими специалистами. Мы ожидаем, что они будут делиться информацией с нашими людьми гораздо активнее. Я только что встречался с нашими специалистами. У нас блестящие эксперты. Они знают все о том, что происходит", — сообщил Трамп.

Разговор проходил вечером 7 октября, так что у президента США поинтересовались, будет ли он звонить Путину и поздравлять его с днем рождения, на что тот сказал, что у него запланирован телефонный звонок, но неизвестно, состоялся ли он.

Чума в России – что известно на данный момент

Издание "Люди Байкала", которое в РФ названо "иностранным агентом", сообщило, что городские клинические больницы Иркутска закрыли для посещений: пациентов не выпускали к родным, зайти к ним было нельзя — только передать вещи или продукты.

После этого провластные Telegram-каналы пытались опровергнуть эту инофрмацию, хоть даже студенты-медики, которые должны были отправиться на практику, сообщали, что занятия перенесли из-за карантина.

Сохраняются ограничения и в Иркутском областном психоневрологическом диспансере о чем рассказал один из пациентов. В местном перинатальном центре пациенток просят заполнить "чек-лист при подозрении на ООИ "Чума".

Чек-лист на симптомы чумы, который вручают роженицам в Иркутске

Пропагандистские СМИ утверждают, что все это фейк даже после того, как одна из них прислала полный снимок такого чек-листа.

А спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что Россия скрывает информацию о чуме, как в СССР замалчивали масштабы катастроф.

"Очень внимательно следите за тем, как вообще российская власть… комментирует эту тему. Это абсолютное повторение, никаких уроков XX века не извлечено. Повторение всех тех же ошибок, ложь, сокрытие реальных масштабов, причин", – сказал Тихий.

По его словам, ситуация демонстрирует неспособность российских властей обеспечить базовую эпидемиологическую безопасность.

"Кто вообще может представить себе чуму в XXI веке?" – сказал Тихий, назвав это проявлением "глубокого кризиса управления страной".

Напомним, ранее Россия начала распространять ложные заявления Всемирной организации здравоохранения при Организации Объединенных Наций (ВОЗ ООН) об угрозе чумы в Иркутске.

Также Фокус собрал информацию о возможной чуме в Иркутске и поговорил с эпидемиологом и военным экспертом о том, что на самом деле могло произойти в РФ.