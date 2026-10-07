Смерть от чумы в Иркутске: в РФ опубликовали фальшивое заявление ВОЗ о том, что все в порядке

Россия начала распространять ложные заявления Всемирной организации здравоохранения при Организации Объединенных Наций (ВОЗ ООН) об угрозе чумы в Иркутске, сообщили в сети. Фейк подготовили в два этапа, уверяя, что угрозы для населения нет. Как в РФ создали фейк с несуществующим заключением ООН о чуме?

Серию фейковых заявлений российских ведомств и российских СМИ выявило оппозиционное российское СМИ "Агентство. Новости". Выяснилось, что фальшивку о якобы заявлении ВОЗ об отсутствии чумы в Иркутской области готовили три основных участника — российская федеральная служба "Роспотребнадзор", российские СМИ "РИА Новости" и ТАСС. Благодаря особой махинации начала распространяться "новость" о том, что опасности нет. При этом на самом деле ООН и ВОЗ четко не писали об отсутствии чумы в Иркутске, хотя отдельные чиновники и признавали умеренную опасность.

СМИ опубликовало скриншот сообщения на портале "Роспотребнадзор" об итогах проверок в Иркутской области лиц, контактировавших с умершей. Указано, что проверку успешно прошли 90% контактных лиц, и все они здоровы. Кроме того, в течение пяти дней провели 5000 лабораторных исследований и опасности не выявили, заверило российское ведомство. Также установили, что умершая была вакцинирована от чумы, а в научно-исследовательском институте не было аварийных ситуаций. В предпоследнем абзаце — одно предложение со ссылкой на ВОЗ, которая "опубликовала позицию" об отсутствии опасности.

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Чума в Иркутске — Роспотребнадзор с фейком об ООН, ВОЗ и чуме Фото: Агентство. Новости

На втором этапе создания фейка заявление "Роспотребнадзора" перепечатали пропагандистские российские СМИ "РИА Новости" и ТАСС. На третьем этапе — фальшивку о ВОЗ и отсутствии чумы распространили другие российские информационные ресурсы, пояснило "Агентство. Новости". При этом на портале ООН и ВОЗ нет однозначных сообщений о какой-либо официальной "позиции".

Чума в Иркутске — РИА Новости с фейком об ООН, ВОЗ и чуме Фото: Скриншот

Чума в Иркутске — ТАСС с фейком об ООН, ВОЗ и чуме Фото: Скриншот

Расследователи уточнили, что некоторые должностные лица ВОЗ и ООН действительно высказались по поводу чумы в Иркутске. В частности, в Женеве состоялась пресс-конференция с участием представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера, который заявил, что опасность оценивается как "умеренная или низкая". Кроме того, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация следит за ситуацией в РФ и что Москва заявила об отсутствии смертей от чумы. При этом "Агентство. Новости" привело данные таблоида Daily Mail, который сообщил о вероятной смерти еще одного сотрудника противочумного института в Иркутске: отмечается, что данные официально не подтверждены.

Чума в Иркутске — подробности

Отметим, что 2 октября стало известно о смерти 28-летней Дарьи Шипиловой, которая работала в Институте по борьбе с чумой в Иркутске. Следователи сообщили, что женщина занималась исследованием этой болезни и могла умереть от чумы: об этом написали местные власти, но вскоре удалили сообщение. В Иркутск прибыла специальная комиссия, которая изолировала 200 контактных лиц, а затем заявила, что речь идет не о чуме, а о воспалении легких неустановленного происхождения.

Напоминаем, что Фокус собрал информацию о возможной чуме в Иркутске и поговорил с эпидемиологом и военным экспертом о том, что на самом деле могло произойти в РФ.