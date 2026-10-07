Смерть від чуми в Іркутську: у РФ опублікували фальшиву заяву ВООЗ про те, що все гаразд

Росія почала поширювати фальшиві заяви Всесвітньої організації охорони здоров'я при Організації об'єднаних націй (ВООЗ ООН) щодо загрози чуми в Іркутську, повідомили у мережі. Фальшивку підготували у два етапи, запевняючи, що загрози для населення немає. Як у РФ створили фейк з неіснуючим висновком ООН щодо чуми?

Послідовність фейкових заяв російських відомств та росЗМІ виявило опозиційне російське медіа "Агентство. Новости". З'ясувалось, що фальшивку про начебто заяву ВООЗ про відсутність чуми в Іркутській області готували три основні учасники — російська федеральна служба "Роспотребнадзор", росЗМІ "РИА Новости" й ТАСС. Завдяки особливій махінації почала поширюватись "новина" про те, що небезпеки немає. При цьому насправді ООН та ВООЗ чітко не писали про відсутність чуми в Іркутську, хоча окремі функціонери й визнавали помірну небезпеку.

Медіа опублікувало скриншот з повідомлення на порталі "Роспотребнадзор" про підсумки перевірок в Іркутській області осіб, які контактували з померлою. Вказано, що перевірку успішно пройшли 90% контактерів та усі вони здорові. Крім того, протягом п'яти днів провели 5000 лабораторних досліджень і небезпеки не виявили, запевнило російське відомство. Також встановили, що померла була вакцинована від чуми, а у дослідницькому інституті не було аварійних ситуацій. У передостанньому абзаці — одне речення з посиланням на ВООЗ, яка "опублікувала позицію" про відсутність небезпеки.

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Чума в Іркутську — Роспотребнадзор з фейком про ООН ВООЗ та чуму Фото: Агентство. Новости

На другому етапі генерування фейку заяву "Роспотребнадзора" передрукували пропагандистські росЗМІ "РИА Новости", ТАСС. На третьому етапі — фальшивку про ВООЗ та відсутність чуми поширили інші російські інформаційні ресурси, пояснило "Агентство. Новости". При цьому на порталі ООН та ВООЗ немає однозначних повідомлень про якусь офіційну "позицію".

Чума в Іркутську — РИА Новости з фейком про ООН ВООЗ та чуму Фото: Скриншот

Чума в Іркутську — ТАСС з фейком про ООН ВООЗ та чуму Фото: Скриншот

Розслідувачі уточнили, що деякі функціонери ВООЗ та ООН справді висловились на тему чуми в Іркутську. Зокрема, у Женеві відбулась пресконференція за участю представника ВООЗ Кристіана Ліндмайєра, який сказав, що небезпека оцінюється як "помірна або низька". Крім того, глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус повідомив, що організація слідкує за ситуацією у РФ і що Москва заявила про відсутність смертей від чуми. При цьому "Агентство. Новости" навело дані таблоїда Daily Mail, який повідомив про ймовірну смерть ще одного співробітника протичумного інституту в Іркутську: наголошується, що дані офіційно не підтверджені.

Чума в Іркутську — деталі

Зазначимо, 2 жовтня стало відомо про смерть 28-річної Дар'ї Шипілової, яка була співробітницею протичумного інституту в Іркутську. Розслідувачі повідомили, що жінка була дослідницею цієї хвороби та могла померти від чуми: про це написала місцева влада, але незабаром видалила повідомлення. В Іркутськ приїхала спеціальна комісія, яка ізолювала 200 контактерів, а потім заявила, що ідеться не про чуми, а про запалення легенів невстановленого походження.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про можливу чуму в Іркутську та поговорив з епідемологинею та військовим експертом щодо того, що насправді могло статись у РФ.