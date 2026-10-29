СМИ озвучили возможные причины, по которым Raiffeisen до сих пор работает в РФ и не был национализирован

После начала полномасштабного вторжения России многие западные компании ушли из РФ, а те, кто медлил, были национализированы. Например, Россия национализировала такие компании, как швейцарский пищевой гигант Nestlé или французские Auchan и Leroy Merlin. Впрочем, "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International, несмотря на пятилетние заявления о намерении уйти с российского рынка, продолжает работать в РФ. Тем самым финансируя российский бюджет, который питает войну РФ в Украине.

Об этом пишут "Факты".

"Как утверждают аналитики, Путину нужен один из крупнейших банков Европы из-за того, что он не подпадает под западные санкции. Его используют в качестве канала для проведения транзакций, в частности, по поставкам российского газа", — отмечает издание.

Кроме того, как выяснила американская аналитическая компания Grizzly Research, через этот банк осуществляются закупки западных компонентов для ВПК страны-агрессора: станки с ЧПУ, интегральные схемы, оптические прицелы и компоненты для танков. В Grizzly проанализировали более 25 тысяч российских таможенных деклараций за 2022–2025 годы с упоминанием Raiffeisen. Из них около 20 тысяч операций на сумму 1,19 млрд долларов касались товаров, в отношении которых действовали западные ограничения. Кроме того, банк использовался в операциях с участием более 30 компаний, подпадающих под санкции.

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Кроме того, исследователи из Grizzly зафиксировали готовность руководства российского филиала Raiffeisen помогать клиентам обходить санкции и открывать счета для закупки дронов в интересах армии РФ.

Через клиентов "Райффайзенбанка" также проходили платежи, связанные с государственным оборонным заказом РФ. Журналисты "Схем" выявили как минимум 26 подобных транзакций на сумму более 15 млн рублей, связанных с компанией "Квалитет" — поставщиком смазочных материалов для российского ВПК и армии РФ.

В головном офисе Raiffeisen в Вене подтвердили, что банк действительно участвует в финансовых операциях для российского ВПК, оправдывая это тем, что, согласно российскому законодательству, "банку запрещено отказывать в выполнении внутренних платежей в рублях".

"Публично руководители банка демонстрируют готовность и горячее желание разорвать отношения с РФ. Но на практике это до сих пор не получается… Между тем каждый день существования Raiffeisen в РФ пополняет российский бюджет деньгами на войну против Украины", — заключают "Факты".