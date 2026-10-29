ЗМІ озвучили можливі причини чому Raiffeisen досі працює в РФ і не був націоналізований

Після початку повномасштабного вторгнення Росії багато західних компаній вийшли з РФ, а ті, хто зволікав, були націоналізовані. Наприклад, Росія націоналізувала такі компанії, як швейцарський харчовий гігант Nestlé чи французькі Auchan та Leroy Merlin. Втім, «дочка» австрійського Raiffeisen Bank International, попри п’ятирічні заяви про намір вийти з російського ринку, продовжує працювати в РФ. Тим самим фінансуючи російський бюджет, що живить війну РФ в Україні.

Про це пишуть «Факти».

«Як стверджують аналітики, один з найкрупніших банків Європи потрібен путіну через те, що він не перебуває під західними санкціями. Його використовують в якості шлюзу для здійснення транзакцій, зокрема, за російський газ», — зазначає видання.

Також, як з’ясувала американська аналітична компанія Grizzly Research, через цей банк здійснюються закупівлі західних компонентів для ВПК країни-агресорки: верстати з ЧПК, інтегральні схеми, оптичні приціли та компоненти для танків. У Grizzly дослідили понад 25 тисяч російських митних декларацій за 2022-2025 роки з ідентифікацією Raiffeisen. З них близько 20 тисяч операцій на $1,19 млрд стосувалися товарів, щодо яких діяли західні обмеження. Також банк використовувався в операціях за участю понад 30 підсанкційних компаній.

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Окрім цього, дослідники Grizzly зафіксували готовність менеджменту російського філіалу Raiffeisen допомагати клієнтам уникати санкцій та відкривати рахунки для закупівлі дронів на потреби армії РФ.

Через клієнтів «Райффайзенбанку» також проходили платежі, пов'язані з державним оборонним замовленням РФ. Журналісти «Схем» виявили щонайменше 26 подібних транзакцій на понад 15 млн рублів, що пов'язані з компанією «Квалітет» — постачальником мастил для російського ВПК та армії РФ.

У головному офісі Raiffeisen у Відні підтвердили, що банк дійсно бере участь у фінансових операціях для російського ВПК, виправдовуючи це тим, що, за російським законодавством, «банку заборонено відмовлятися від виконання внутрішніх платежів у рублях».

«Публічно функціонери банку демонструють готовність і палке бажання розірвати стосунки з рф. Але на практиці досі не виходить… Тим часом кожен день існування Raiffeisen у рф насичує російський бюджет грошима для війни проти України», — підсумовують «Факти».