В Кракове произошла стрельба: известно о 5 погибших (видео, обновляется)

В Кракове неизвестный мужчина выехал на центральную площадь и начал стрелять в людей. По предварительным данным, есть пять погибших и раненые.

Информация о теракте в Польше появилась около 17:00 7 ноября. Радиостанция RMF FM сообщила, что полиция прибыла на место происшествия и начала расследование.

Стрельба произошла на Рыночной площади, расположенной в туристическом центре Кракова. Очевидцы инцидента рассказали, что на площадь выехал автомобиль, а люди, сидевшие в салоне, начали стрелять по прохожим. Полиция начала спасательную операцию, а на место трагедии приземлился вертолёт.

Позже издание "Wiadomosci" уточнило, что точно известно о двух погибших и 10 раненых. Польские правоохранительные органы заявили, что стрелков не задержали, а автомобиль пока ищут. Между тем граждан просят оставаться в помещениях и не выходить на улицу, говорится в материале.

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