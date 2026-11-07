У Кракові сталась стрілянина: відомо про 5 загиблих (відео, оновлюється)

У Кракові невідомий чоловік виїхав на центральну площу та почав стріляти по людях. Орієнтовно, є п'ятеро загиблих та поранені.

Інформація про теракт у Польщі з'явилась близько 17 год 7 листопада. Медіа RMF FM повідомило, що поліція прибула на місце подій та почала розслідування.

Стрілянина сталась на Ринковій площі, розташованій у туристичному центрі Кракова. Очевидці інциденту розповіли, що на площу виїхала машина, а люди, які сиділи в кабіні, почали стріляти по перехожих. Поліція почала рятувальну операцію, а на місце трагедії приземлився гелікоптер.

Згодом медіа Wiadomosci уточнило, що точно відомо про двох загиблих та 10 поранених. Польські правоохоронці заявили, що стрільців не затримали, а автомобіль ще шукають. Тим часом громадян просять перебувати у приміщеннях та не перебувати на вулиці, ідеться у матеріалі.

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