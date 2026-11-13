США приостановили авиасообщение по всей стране: что заставило власти пойти на такой шаг

Американские аэропорты получили распоряжение, которого боятся путешественники, — не выпускать ни одного самолета, пока авиационные службы не выяснят, что происходит со связью.

В аэропортах США ввели общенациональный запрет на вылет самолетов. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объяснило это решение чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности. Оно принято на фоне сообщений о серьезных проблемах со связью между диспетчерами и экипажами самолетов. Об этом 13 ноября сообщило агентство Reuters.

Соответствующее распоряжение издал Центр управления воздушным движением США (ATCSCC). Согласно ему, все самолеты, которые должны вылетать из американских аэропортов, должны оставаться на земле до дальнейших указаний. В то же время международные рейсы, следующие в США, решили рассматривать в индивидуальном порядке. Таким образом, речь идет не о полном прекращении всех полётов в воздушном пространстве страны, а прежде всего о приостановке вылетов.

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