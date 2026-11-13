США зупинили авіарейси по всій країні: що змусило владу піти на такий крок

Американські аеропорти отримали команду, якої бояться мандрівники, — не відправляти жодного літака, поки авіаслужби не з'ясують, що відбувається зі зв'язком.

В аеропортах США запровадили загальнонаціональну заборону на виліт літаків. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) пояснило рішення надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки. Воно ухвалене на тлі повідомлень про серйозні проблеми зі зв’язком між диспетчерами та екіпажами літаків. Про це 13 листопада повідомило агентство Reuters.

Відповідне розпорядження видав Центр управління повітряним рухом США (ATCSCC). Згідно з ним, усі літаки, які мають вилітати з американських аеропортів, повинні залишатися на землі до подальших вказівок. Водночас міжнародні рейси, що прямують до США, вирішили обробляти в індивідуальному порядку. Таким чином, йдеться не про повне припинення всіх польотів у повітряному просторі країни, а насамперед про зупинку вильотів.

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