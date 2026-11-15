Эстония закрывает границу с РФ: задержаны диверсанты от российского ГРУ

Уже 1 декабря Эстония закрывает границу с Россией после попытки диверсии на оборонном предприятии Threod Systems. Предприятие производит разведывательные и ударные беспилотники.

Об инциденте сообщили премьер-министр Эстонии Кристен Михал и Служба внутренней безопасности страны. Подробности расследования обнародовала также эстонская прокуратура. По их данным, попытка нападения на предприятие Threod Systems произошла в ночь на 14 ноября в муниципалитете Виймси недалеко от Таллинна.

Неизвестные пытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы устроить взрыв и поджечь здание. Однако реализовать свой замысел им не удалось благодаря действиям охраны компании. Предприятие не понесло значительных повреждений, его производственные и логистические возможности не пострадали. Информации о пострадавших также нет.

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Директор Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон заявил, что контрразведка установила причастность России к организации нападения. По оценке ведомства, диверсия была совершена по заказу Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ — ГРУ.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также заявил, что неудачная попытка поджога была организована российской военной разведкой.

В KAPO призвали граждан не соглашаться на сомнительные предложения о работе, поступающие из России.

"Мы категорически не рекомендуем даже рассматривать подобные предложения о работе из России. Последствия будут серьезными!" — говорится в сообщении службы.

В эстонской контрразведке считают, что российские спецслужбы пытаются вовлечь людей в диверсионные операции с помощью подобных предложений.

Эстония закрывает границу с Россией

После инцидента премьер-министр Кристен Михал обсудил с министром внутренних дел Игорем Таро возможность закрытия эстонско-российской границы. Глава правительства поручил МВД и Государственной канцелярии подготовить необходимые для этого меры.

"Если Россия продолжит гибридные операции в Эстонии, а мы знаем, что российские спецслужбы используют пересечение границы для оказания влияния на людей, мы должны быть готовы снизить риски", — заявил Михал.

По его словам, закрытие границы поможет снизить угрозы для жителей страны и станет сигналом о том, что нападения на оборонную промышленность и обороноспособность Эстонии недопустимы.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о закрытии границы с РФ уже 1 декабря.

"В связи с появлением очевидных доказательств того, что российская военная разведка (ГРУ) отдала приказ о проведении диверсионной атаки против эстонской оборонной компании, Эстония с 1 декабря закроет все эстонско-российские пограничные пункты пропуска. Россия должна понять, что враждебные действия против Эстонии влекут за собой последствия. Попытки запугать, дестабилизировать или подорвать нашу безопасность не останутся без ответа.

Закрытие пограничных пунктов пропуска ограничит возможности России по ведению враждебной деятельности на территории Эстонии и усилит наши меры по предотвращению обхода санкций. Я проинформировал об этом решении своих коллег из Финляндии, Латвии и Литвы", — написал Цахкна в Х.

Михал также созвал заседание правительственного комитета по вопросам безопасности, чтобы обсудить угрозу диверсий со стороны России и дальнейшие меры реагирования.

Что известно о Threod Systems

Threod Systems — эстонская оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных авиационных систем. Ее продукция включает беспилотники для дальней разведки и ударные платформы. Поэтому предприятие относится к оборонной промышленности, объекты которой представляют интерес для российских спецслужб на фоне поддержки Украины со стороны европейских стран.

По оценке KAPO, атаки на оборонные предприятия преследуют несколько целей: запугать общество, нарушить производство и технологическое развитие компаний, а также помешать поставкам их продукции и технологий в Украину.

Михал отметил, что эстонские оборонные предприятия получали предупреждения об угрозах и рекомендации по усилению безопасности. Компания Threod Systems следовала этим рекомендациям, что, по словам премьера, помогло предотвратить серьезные последствия.

Ранее Фокус писал, что Россия активизировала диверсионные операции против военных предприятий европейских стран. По информации западных СМИ, для проведения таких операций могут привлекаться местные исполнители, которые получают задания через посредников и не всегда знают, кто стоит за их организацией.

Кроме того, мы рассказывали об эстонских наземных боевых роботах THeMIS, которые разрабатывает компания Milrem Robotics и которые используются для поддержки военных на поле боя.