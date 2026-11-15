Естонія закриває кордон із РФ: затримано диверсантів від російського ГРУ

Вже 1 грудня Естонія закриває кордон з Росією після спроби диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems. Підприємство виробляє розвідувальні та ударні безпілотники.

Про інцидент повідомили прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал та Служба внутрішньої безпеки країни. Подробиці розслідування оприлюднила також естонська прокуратура. За їхніми даними, спроба нападу на підприємство Threod Systems сталася в ніч проти 14 листопада в муніципалітеті Віймсі неподалік Таллінна.

Невідомі намагалися проникнути на територію підприємства, щоб спричинити вибух і підпалити будівлю. Однак реалізувати задум не вдалося завдяки діям охорони компанії. Підприємство не зазнало значних пошкоджень, його виробничі та логістичні можливості не постраждали. Інформації про потерпілих також немає.

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Директор Служби внутрішньої безпеки Естонії Margo Palloson заявив, що контррозвідка встановила причетність Росії до організації нападу. За оцінкою відомства, диверсію здійснили на замовлення Головного управління Генерального штабу ЗС РФ — ГРУ.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна також заявив, що невдала спроба підпалу була організована російською військовою розвідкою.

У KAPO закликали громадян не погоджуватися на сумнівні пропозиції роботи, які надходять із Росії.

"Ми наполегливо не рекомендуємо навіть розглядати такі пропозиції про роботу з Росії. Наслідки будуть серйозними!" — йдеться в повідомленні служби.

В естонській контррозвідці вважають, що російські спецслужби намагаються залучати людей до диверсійних операцій через подібні пропозиції.

Естонія закриває кордон з Росією

Після інциденту прем'єр-міністр Крістен Міхал обговорив із міністром внутрішніх справ Ігорем Таро можливість закриття естонсько-російського кордону. Глава уряду доручив МВС та Державній канцелярії підготувати необхідні для цього заходи.

"Якщо Росія продовжить гібридні операції в Естонії, а ми знаємо, що російські спецслужби використовують перетин кордону для впливу на людей, ми повинні бути готові знизити ризики", — заявив Міхал.

За його словами, закриття кордону допоможе зменшити загрози для жителів країни та стане сигналом, що напади на оборонну промисловість і обороноздатність Естонії є неприйнятними.

Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна оголосив про закриття кордону з РФ вже 1 грудня.

"У зв'язку з появою очевидних доказів того, що російська військова розвідка (ГРУ) наказала на проведення диверсійної атаки проти естонської оборонної компанії, Естонія з 1 грудня закриє всі естонсько-російські прикордонні пункти пропуску. Росія має зрозуміти, що ворожі дії проти Естонії спричиняють наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати чи підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді.

Закриття прикордонних пунктів пропуску обмежить можливості Росії щодо ведення ворожої діяльності на території Естонії та посилить наші заходи щодо запобігання обходу санкцій. Я поінформував про це рішення своїх колег із Фінляндії, Латвії та Литви", — написав Цахкна у Х.

Міхал також скликав засідання урядового комітету з питань безпеки, щоб обговорити диверсійну загрозу з боку Росії та подальші заходи реагування.

Що відомо про Threod Systems

Threod Systems — естонська оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних авіаційних систем. Її продукція включає безпілотники для далекої розвідки та ударні платформи. Тому підприємство належить до оборонної промисловості, об'єкти якої становлять інтерес для російських спецслужб на тлі підтримки України європейськими країнами.

За оцінкою KAPO, атаки на оборонні підприємства мають кілька цілей: залякати суспільство, порушити виробництво та технологічний розвиток компаній, а також перешкодити постачанню їхньої продукції й технологій Україні.

Міхал зазначив, що естонські оборонні підприємства отримували попередження про загрози та рекомендації щодо посилення безпеки. Threod Systems дотримувалася цих рекомендацій, що, за словами прем'єра, допомогло запобігти серйозним наслідкам.

Раніше Фокус писав, що Росія активізувала диверсійні операції проти військових підприємств європейських країн. За інформацією західних ЗМІ, для таких операцій можуть залучати місцевих виконавців, які отримують завдання через посередників і не завжди знають, хто стоїть за їхньою організацією.

Також ми розповідали про естонські наземні бойові роботи THeMIS, які розробляє Milrem Robotics і які використовуються для підтримки військових на полі бою.