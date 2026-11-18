Си Цзиньпин впервые за время своего пребывания у власти лично встретил президента США в аэропорту.

В среду, 18 ноября, президент США Дональд Трамп прибыл в Китай. В аэропорту его лично встретил китайский лидер Си Цзиньпин. Для американского президента устроили официальную церемонию приветствия, сообщает CNN.

Трамп прибыл в Китай для участия в саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Си Цзиньпин впервые за время своего президентства встретил в аэропорту лидера США

Китайский лидер Си Цзиньпин лично встречал лидера США у трапа самолета. Си Цзиньпин обнял Трампа, когда американский лидер спустился по трапу. В честь прибытия Трампа разложили красный ковёр.

Как сообщает CNN, Си Цзиньпин впервые за время своего пребывания у власти лично встретил президента США в аэропорту. Отмечается, что это свидетельствует об особом значении, которое Китай придаёт отношениям с Вашингтоном. Последний раз Си видели в аэропорту, когда он был вице-президентом страны, чтобы встретить бывшего президента США Обаму.

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Согласно китайскому дипломатическому протоколу, главы государств обычно не встречают иностранных лидеров в аэропорту. В частности, Путина, прибывшего в Шэньчжэнь в тот же день, встретил руководитель аппарата Си Цзиньпина.

Первый действующий президент США посетил аналог Кремниевой долины

Трамп — первый действующий президент США, посетивший город, который называют "китайским аналогом" Кремниевой долины. Этот город является центром деятельности крупнейших технологических гигантов Китая.

Во время пребывания в Шэньчжэне Трамп должен принять участие в трехсторонней встрече с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп заявлял, что переговоры с Путиным и Си затронут "многие вопросы, в частности денуклеаризацию".

Напомним, Фокус писал, что перед прилетом Трампа Си Цзиньпин провел двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Визит в Китай стал для Путина пятым контактом с Си с начала года, а уже на следующий день возможна встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина — это первый саммит США, Китая и России в таком формате.

Также сообщалось, что Трамп не планирует обсуждать войну в Украине в ходе этой трехсторонней встречи. Вместо этого лидеры должны сосредоточиться на войне в Иране и сокращении ядерных арсеналов.