Сі Цзіньпін уперше за час свого перебування при владі особисто зустрів президента США в аеропорту.

У середу, 18 листопада, президент США Дональд Трамп прибув до Китаю. В аеропорту його особисто зустрів китайський лідер Сі Цзіньпін. Для американського президента організували офіційну церемонію привітання, повідомляє CNN.

Трамп прибув у Китай для участі у саміті лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Сі Цзіньпін вперше за час президенства зустрів в аеропорту лідера США

Китайський лідер Сі Цзіньпін особисто чекав на лідера США біля сходів літака. Сі Цзіньпін обійняв Трампа, коли американський лідер зійшов трапом. На честь прибуття Трампа розстелили червоний килим.

Як пише CNN, Сі Цзіньпін уперше за час свого перебування при владі особисто зустрів президента США в аеропорту. Зазначається, що це свідчить про особливе значення, яке Китай надає відносинам із Вашингтоном. Востаннє Сі бачили в аеропорту, коли він був віце-президентом країни, щоб зустріти колишнього президента США Обаму.

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За китайським дипломатичним протоколом глави держав зазвичай не зустрічають іноземних лідерів в аеропорту. Зокрема, Путіна, який прибув до Шеньчженя того ж дня, зустрів керівник апарату Сі Цзіньпіна.

Перший чинний президент США відвідав аналог Кремнієвої долини

Трамп — перший чинний президент США, який відвідав місто "китайський аналог" Кремнієвої долини. Це місто є центром діяльності найбільших технологічних гігантів Китаю.

Під час перебування в Шеньчжені Трамп має взяти участь у тристоронній зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном та президентом РФ Володимиром Путіним. Трамп заявляв, що переговори з Путіним і Сі охоплять "багато питань, зокрема денуклеаризацію".

Нагадаємо, Фокус писав, що перед прильотом Трампа Сі Цзіньпін провів двосторонню зустріч з Владіміром Путіним. Візит до Китаю став для Путіна п'ятим контактом із Сі від початку року, а вже наступного дня можлива зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна — це перший саміт США, Китаю і Росії в такому форматі.

Також повідомлялося, що війну в Україні Трамп не планує обговорювати під час цієї тристоронньої зустрічі. Натомість лідери мають зосередитися на війні в Ірані та скороченні ядерних арсеналів.