Представитель администрации президента США Дональда Трампа предложил Гайане рассмотреть возможность передачи Венесуэле части спорного региона Эссекибо. Площадь этого региона составляет около двух третей территории Гайаны, и Трамп напомнил, что Венесуэла претендует на него уже 180 лет.

Как стало известно Reuters, эта инициатива прозвучала в ходе дипломатических консультаций в сентябре 2026 года и шокировала представителей Гайаны. После этого Вашингтону пришлось заверить Джорджтаун, что позиция США в отношении действующих границ двух государств не изменилась.

Агентство ссылается на трех собеседников, знакомых с ходом переговоров. С этой инициативой выступил Джереми Левин, который в то время возглавлял управление политического планирования Государственного департамента США. По информации агентства, он также подтвердил, что проводил предварительные консультации с представителями обеих стран по поручению Белого дома.

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Что известно об Эссекибо

Эссекибо — территория на западе Гайаны, богатая нефтью, золотом, алмазами и бокситами. Венесуэла претендует на эти земли уже более 180 лет, однако США и подавляющее большинство других государств признают их частью Гайаны.

Эта инициатива вызвала серьезную обеспокоенность у гайанских чиновников. Они неоднократно подчеркивали, что статус Эссекибо не подлежит обсуждению и не может быть предметом территориальных уступок.

После встречи представители Гайаны обратились к другим должностным лицам Государственного департамента США за разъяснениями. В ответ Вашингтон заверил их, что позиция США по поводу границ между двумя странами остается неизменной.

Как к переговорам присоединилась временная президент Венесуэлы

Сам Джереми Левин подтвердил агентству Reuters, что проводил предварительные конфиденциальные консультации с представителями Венесуэлы и Гайаны по поводу территориального спора.

По его словам, процесс начался после того, как в мае 2026 года временный президент Венесуэлы Дельси Родригес направила письмо Дональду Трампу. В нём она попросила американского президента выступить посредником и помочь организовать прямой диалог с Гайаной.

Левин рассказал, что Родригес также подняла этот вопрос во время их встречи в Каракасе в июле. После этого Белый дом поручил американскому чиновнику провести предварительные консультации с обеими сторонами, чтобы оценить возможные варианты урегулирования конфликта.

"Я провёл предварительные и конфиденциальные переговоры с представителями Гайаны и Венесуэлы, чтобы лучше оценить этот вопрос для администрации", — пояснил Левин.

Он также подтвердил, что доложил о результатах консультаций государственному секретарю США Марко Рубио и Белому дому.

Почему Эссекибо стало предметом многолетнего конфликта

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной продолжается ещё с XIX века. Её современная правовая основа связана с арбитражным решением 1899 года, которое определило границу между Венесуэлой и тогдашней Британской Гвианой.

Венесуэла не согласна с этим решением и продолжает заявлять о своих правах на Эссекибо. Гайана, обретшая независимость в 1966 году, настаивает на сохранении установленных границ.

Интерес к региону усилился после того, как в 2015 году компания ExxonMobil обнаружила значительные нефтяные месторождения в прилегающих морских водах. Помимо нефти, Эссекибо обладает значительными запасами золота, алмазов и бокситов.

В 2018 году Гайана обратилась в Международный Суд ООН в Гааге с требованием подтвердить действительность арбитражного решения 1899 года. В мае 2026 года завершились устные слушания по делу. Окончательное решение суда должно определить правовую судьбу территориального спора.

В 2025 году суд также обязал Венесуэлу воздерживаться от проведения выборов или подготовки к ним на спорной территории, которой в настоящее время управляет Гайана.

Как изменилась политика США в отношении Венесуэлы

История с предложением по Эссекибо разворачивается на фоне существенного сближения Вашингтона с новой властью Венесуэлы после американской операции по задержанию Николаса Мадуро в январе 2026 года, отмечает агентство.

После отстранения Мадуро его бывшая вице-президент Дельси Родригес возглавила временную администрацию страны. Отношения между Каракасом и Вашингтоном начали меняться: стороны расширили контакты и перешли к обсуждению экономического и военного сотрудничества.

В частности, 18 ноября 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет встретился с Родригесом в Каракасе. По информации The Times, стороны подписали соглашение об углублении военного сотрудничества.

В то же время американская администрация официально не объявляла об изменении позиции в отношении территориального статуса Эссекибо. Представитель Государственного департамента в комментарии Reuters подчеркнул, что ведомство ежедневно получает различные предложения по внешней политике, но позиция США в отношении границы между Гайаной и Венесуэлой не изменилась.

Белый дом переадресовал вопросы журналистов в Госдепартамент, не подтвердив, получал ли Родригес письмо и давал ли он поручение вести переговоры о будущем спорной территории.

Фокус ранее сообщал, что в конце 2023 года Венесуэла провела референдум по вопросу присоединения Эссекибо. Тогда власти страны заявили, что большинство участников голосования поддержали соответствующую инициативу. Это усилило напряженность в отношениях с Гайаной и вызвало беспокойство международного сообщества.

Кроме того, редакция рассказывала о военной напряженности в регионе после территориальных претензий Каракаса. В частности, Венесуэла перебрасывала военную технику ближе к границе, а Гайана обращалась к международным партнерам за поддержкой.