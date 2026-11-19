Представник адміністрації президента США Дональда Трампа запропонував Гаяні розглянути можливість передачі Венесуелі частини спірного регіону Ессекібо. Розмір регіону становить близько двох третин території Гаяни й Трамп згадав, що вже 180 років Венесуела претендує на нього.

Як стало відомо Reuters, ініціатива пролунала під час дипломатичних консультацій у вересні 2026 року та шокувала представників Гаяни. Після цього Вашингтону довелося запевнити Джорджтаун, що позиція США щодо чинних кордонів двох держав не змінилася.

Агенція посилається на трьох співрозмовників, знайомих із перебігом переговорів. Ініціативу озвучив Джеремі Левін, який на той час очолював управління політичного планування Державного департаменту США. За інформацією агентства, він також підтвердив, що проводив попередні консультації з представниками обох країн за дорученням Білого дому.

Що відомо про Ессекібо

Ессекібо — територія на заході Гаяни, багата нафтою, золотом, алмазами та бокситами. Венесуела претендує на ці землі понад 180 років, однак США та переважна більшість інших держав визнають їх частиною Гаяни.

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Ініціатива викликала серйозне занепокоєння в гаянських чиновників. Вони неодноразово наголошували, що статус Ессекібо не підлягає переговорам і не може бути предметом територіальних поступок.

Після зустрічі представники Гаяни звернулися до інших посадовців Державного департаменту США за роз'ясненнями. У відповідь Вашингтон запевнив їх, що американська позиція щодо кордонів між двома країнами залишається незмінною.

Як до переговорів долучилася тимчасова президентка Венесуели

Сам Джеремі Левін підтвердив Reuters, що проводив попередні конфіденційні консультації з представниками Венесуели та Гаяни щодо територіальної суперечки.

За його словами, процес розпочався після того, як у травні 2026 року тимчасова президентка Венесуели Дельсі Родрігес надіслала листа Дональду Трампу. У ньому вона попросила американського президента виступити посередником і допомогти організувати прямий діалог із Гаяною.

Левін розповів, що Родрігес також порушила це питання під час їхньої зустрічі в Каракасі в липні. Після цього Білий дім доручив американському посадовцю провести попередні консультації з обома сторонами, щоб оцінити можливі варіанти врегулювання конфлікту.

"Я провів попередні та конфіденційні переговори з представниками Гаяни та Венесуели, щоб краще оцінити це питання для адміністрації", — пояснив Левін.

Він також підтвердив, що доповів про результати консультацій державному секретарю США Марко Рубіо та Білому дому.

Чому Ессекібо стало предметом багаторічного конфлікту

Територіальна суперечка між Венесуелою та Гаяною триває ще з XIX століття. Її сучасна правова основа пов'язана з арбітражним рішенням 1899 року, яке визначило кордон між Венесуелою та тодішньою Британською Гвіаною.

Венесуела не погоджується з цим рішенням і продовжує заявляти права на Ессекібо. Гаяна, яка отримала незалежність у 1966 році, наполягає на збереженні встановлених кордонів.

Інтерес до регіону посилився після того, як у 2015 році компанія ExxonMobil виявила значні нафтові родовища в прилеглих морських водах. Крім нафти, Ессекібо має значні запаси золота, алмазів та бокситів.

У 2018 році Гаяна звернулася до Міжнародного суду ООН у Гаазі, вимагаючи підтвердити чинність арбітражного рішення 1899 року. У травні 2026 року завершилися усні слухання у справі. Остаточне рішення суду має визначити правову долю територіальної суперечки.

У 2025 році суд також зобов'язав Венесуелу утримуватися від проведення виборів або підготовки до них на спірній території, якою наразі управляє Гаяна.

Як змінилася політика США щодо Венесуели

Історія з пропозицією щодо Ессекібо розгортається на тлі суттєвого зближення Вашингтона з новою владою Венесуели після американської операції із затримання Ніколаса Мадуро в січні 2026 року, зазначає агенція.

Після усунення Мадуро його колишня віцепрезидентка Дельсі Родрігес очолила тимчасову адміністрацію країни. Відносини між Каракасом і Вашингтоном почали змінюватися: сторони розширили контакти та перейшли до обговорення економічної й військової співпраці.

Зокрема, 18 листопада 2026 року глава Пентагону Піт Гегсет зустрівся з Родрігес у Каракасі. За інформацією The Times, сторони підписали угоду про поглиблення військового співробітництва.

Водночас американська адміністрація офіційно не оголошувала про зміну позиції щодо територіального статусу Ессекібо. Представник Державного департаменту у коментарі Reuters наголосив, що відомство щодня отримує різні пропозиції щодо зовнішньої політики, але позиція США щодо кордону між Гаяною та Венесуелою не змінилася.

Білий дім переадресував запитання журналістів до Держдепартаменту, не підтвердивши, чи отримував лист Родрігес і чи давав доручення проводити переговори про майбутнє спірної території.

Фокус раніше писав, що наприкінці 2023 року Венесуела провела референдум щодо приєднання Ессекібо. Тоді влада країни заявила про підтримку відповідної ініціативи більшістю учасників голосування. Це посилило напруженість із Гаяною та викликало занепокоєння міжнародної спільноти.

Також редакція розповідала про військову напруженість у регіоні після територіальних претензій Каракаса. Зокрема, Венесуела перекидала військову техніку ближче до кордону, а Гаяна зверталася до міжнародних партнерів по підтримку.