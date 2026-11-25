В России предлагают ужесточить уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам и участие в них. Соответствующий законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Речь идет о призывах, распространяемых через интернет или средства массовой информации. Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять документ в первом чтении, пишет The Moscow Times. Среди прочего, предлагаемые изменения могут касаться публикаций в социальных сетях и на других интернет-ресурсах.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в статью 212 Уголовного кодекса РФ, которая регулирует ответственность за массовые беспорядки.

В частности, документ предусматривает:

увеличение максимального срока лишения свободы за призывы к массовым беспорядкам с двух до четырёх лет;

введение отдельной части статьи за аналогичные призывы, распространяемые через интернет или СМИ;

наказание за такие действия с использованием интернета или СМИ в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Таким образом, законопроект предусматривает более строгое наказание именно за распространение соответствующих призывов через цифровые платформы и средства массовой информации.

Почему законопроект может касаться интернет-публикаций о протестах

Особое внимание привлекает предложенное ужесточение ответственности за использование интернета для распространения призывов к массовым беспорядкам. Как отмечает The Moscow Times, новые положения могут применяться, в частности, в случаях объявления митингов, не согласованных с российскими властями.

Это создает риск применения уголовной статьи не только в отношении непосредственных участников беспорядков, но и в отношении людей, распространяющих соответствующие сообщения в сети. В настоящее время такие деяния относятся к категории преступлений небольшой тяжести. Если максимальное наказание по основному составу статьи увеличат до четырёх лет, он перейдёт в категорию преступлений средней тяжести. В свою очередь, отдельный состав с максимальным наказанием до шести лет будет относиться к категории тяжких преступлений.

Как авторы объясняют ужесточение ответственности

Одним из авторов инициативы является Василий Пискарев — председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он заявлял, что законопроект направлен на "укрепление государственной безопасности и защиту граждан". Среди угроз, на которые ссылается российский депутат, он называл "коллективный Запад", а также россиян, выехавших за границу, лиц, осужденных за рубежом, и так называемых "иноагентов".

В то же время критики этой законодательной инициативы обращают внимание на возможные последствия её применения для свободы слова и политической активности в России.

Как юристы оценивают новые ограничения

Юрист-международник, научный сотрудник Кельнского университета Глеб Богуш резко раскритиковал предложенные изменения. Он назвал законопроект "проявлением истерической паранойи и репрессивного угара".

По словам юриста, статью о призывах к массовым беспорядкам российские власти в основном используют для преследования политических оппонентов и людей, высказывающих неудобные для власти взгляды.

Ранее Фокус писал, что российские спецслужбы могут получать доступ к информации из различных мессенджеров, в частности Telegram, WhatsApp и Signal. В материале речь шла о технологиях слежения, которые используют российские спецслужбы для контроля интернет-коммуникаций.

Кроме того, российские власти готовятся усилить административный контроль над гражданами, выехавшими за границу. В частности, речь шла о возможности привлечения российских эмигрантов к ответственности за правонарушения, совершенные за пределами страны.