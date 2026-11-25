У Росії пропонують посилити кримінальну відповідальність за заклики до масових заворушень та участі в них. Відповідний законопроєкт передбачає до шести років позбавлення волі.

Маються на увазі заклики, які поширюють через інтернет або засоби масової інформації. Профільний комітет Держдуми рекомендував ухвалити документ у першому читанні, пише The Moscow Times. Серед іншого, запропоновані зміни можуть стосуватися публікацій у соціальних мережах та інших інтернет-ресурсах.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до статті 212 Кримінального кодексу РФ, яка регулює відповідальність за масові заворушення.

Зокрема, документ передбачає:

збільшення максимального терміну ув'язнення за заклики до масових заворушень із двох до чотирьох років;

запровадження окремої частини статті за аналогічні заклики, поширені через інтернет або ЗМІ;

покарання за такі дії з використанням інтернету або медіа у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

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Таким чином, законопроєкт передбачає суворіше покарання саме за поширення відповідних закликів через цифрові платформи та засоби масової інформації.

Чому законопроєкт може стосуватися інтернет-публікацій про протести

Окрему увагу привертає запропоноване посилення відповідальності за використання інтернету для поширення закликів до масових заворушень. Як зазначає The Moscow Times, нові положення можуть застосовуватися, зокрема, у випадках анонсування мітингів, які не погоджені російською владою.

Це створює ризик використання кримінальної статті не лише щодо безпосередніх учасників заворушень, а й щодо людей, які поширюють відповідні повідомлення в мережі. Наразі відповідні діяння належать до категорії злочинів невеликої тяжкості. Якщо максимальне покарання за основним складом статті збільшать до чотирьох років, він перейде до категорії злочинів середньої тяжкості. Натомість окремий склад із максимальним покаранням до шести років належатиме до категорії тяжких злочинів.

Як автори пояснюють посилення відповідальності

Одним з авторів ініціативи є Василь Піскарьов — голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції. Він заявляв, що законопроєкт спрямований на "зміцнення державної безпеки та захист громадян". Серед загроз, на які посилається російський депутат, він називав "колективний Захід", а також росіян, які виїхали за кордон, засуджених за кордоном осіб та так званих "іноагентів".

Водночас критики законодавчої ініціативи звертають увагу на можливі наслідки її застосування для свободи висловлювань та політичної активності в Росії.

Як юристи оцінюють нові обмеження

Юрист-міжнародник, науковий співробітник Кельнського університету Гліб Богуш різко розкритикував запропоновані зміни. Він назвав законопроєкт "проявом істеричної параної та репресивного угару".

За словами юриста, статтю про заклики до масових заворушень російська влада переважно використовує для переслідування політичних опонентів та людей, які висловлюють незручні для влади погляди.

Раніше Фокус писав, що російські спецслужби можуть отримувати доступ до інформації з різних месенджерів, зокрема Telegram, WhatsApp і Signal. У матеріалі йшлося про технології стеження, які використовують російські спецслужби для контролю інтернет-комунікацій.

Також російська влада готується посилити адміністративний контроль над громадянами, які виїхали за кордон. Зокрема, йшлося про можливість притягнення російських емігрантів до відповідальності за правопорушення, вчинені за межами країни.