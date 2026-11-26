Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что в ближайшие годы российские пограничники полностью прекратят нести службу на территории страны. Ереван планирует взять на себя охрану государственных границ.

Армения сама способна защищать свои границы, в частности участки границы с Турцией и Ираном, где российские подразделения действуют в соответствии с соглашением 1992 года, сообщает News.am. При этом Пашинян поблагодарил российских пограничников за многолетнюю службу.

"Мы благодарны российским пограничникам за то, что все эти годы они несли службу на наших границах. Но, думаю, в ближайшие годы нам придется в полной мере взять на себя ответственность за охрану государственных границ", — заявил глава правительства во время брифинга.

Его слова приводит издание News.am со ссылкой на видеозапись выступления, опубликованную Armenpress.

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Это заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о планах заменить российских пограничников армянскими военнослужащими. Конкретных сроков завершения этого процесса Пашинян не назвал.

Почему российские пограничники находятся в Армении

Присутствие российских пограничных подразделений в Армении регулируется межгосударственным соглашением от 30 сентября 1992 года. Этот документ предусматривал участие российских пограничников в охране государственных границ Армении с Турцией и Ираном.

После распада Советского Союза Москва сохранила своё присутствие на этих направлениях. Российские подразделения выполняли пограничные функции совместно с соответствующими структурами Армении. Однако в последние годы Ереван постепенно расширяет полномочия собственной пограничной службы и берет под свой контроль отдельные участки.

Как Армения берет под свой контроль границы

Процесс передачи пограничных функций от России Армении начался не сегодня. Стороны договорились постепенно менять порядок охраны границ, и часть ответственности уже перешла к армянским силовикам.

В частности, армянские пограничники уже самостоятельно контролируют все действующие пункты пропуска. В то же время ситуация на участках границы за пределами пунктов пропуска отличается.

В отчете Европейской комиссии о выполнении Арменией требований по либерализации визового режима, обнародованном в апреле 2026 года, отмечается, что пограничные войска страны самостоятельно осуществляют контроль в пунктах пропуска. В то же время так называемую "зеленую границу" с Турцией и Ираном продолжают совместно патрулировать армянские и российские пограничники.

Ранее Фокус анализировал, как меняются отношения между Ереваном и Москвой на фоне политического курса Никола Пашиняна. В частности, в материале о ситуации вокруг ОДКБ речь шла о том, почему Армения фактически приостановила участие в военном блоке и при каких обстоятельствах может окончательно выйти из него.

Кроме того, Фокус рассказывал об изменениях в региональном балансе сил на Южном Кавказе и о роли Армении в транспортном проекте TRIPP, который предусматривает создание транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении.