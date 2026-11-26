Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян допустив, що в найближчі роки російські прикордонники повністю припинять службу на території країни. Єреван планує перебрати на себе охорону державних кордонів.

Вірменія сама здатна захищати свої кордони, зокрема ділянки із Туреччиною та Іраном, де російські підрозділи працюють за угодою 1992 року, повідомляє News.am. Водночас Пашинян подякував російським прикордонникам за багаторічну службу.

"Ми вдячні російським прикордонникам за те, що всі ці роки вони стояли на наших кордонах. Але, думаю, у найближчі роки ми повинні будемо повною мірою взяти на себе відповідальність за охорону державних кордонів", — сказав глава уряду під час брифінгу.

Його слова наводить видання News.am із посиланням на відеозапис виступу, опублікований Armenpress.

Заява пролунала у відповідь на запитання журналістів про плани замінити російських прикордонників вірменськими військовослужбовцями. Конкретних термінів завершення цього процесу Пашинян не назвав.

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Чому російські прикордонники перебувають у Вірменії

Присутність російських прикордонних підрозділів у Вірменії регулюється міждержавною угодою від 30 вересня 1992 року. Документ передбачав участь російських прикордонників в охороні державних кордонів Вірменії з Туреччиною та Іраном.

Після розпаду Радянського Союзу Москва зберегла свою присутність на цих напрямках. Російські підрозділи виконували прикордонні функції разом із відповідними структурами Вірменії. Однак останніми роками Єреван поступово розширює повноваження власної прикордонної служби та перебирає контроль над окремими ділянками.

Як Вірменія перебирає контроль над кордонами

Процес передачі прикордонних функцій від Росії до Вірменії розпочався не сьогодні. Сторони домовилися поступово змінювати порядок охорони кордонів, і частина відповідальності вже перейшла до вірменських силовиків.

Зокрема, вірменські прикордонники вже самостійно контролюють усі чинні пункти пропуску. Водночас ситуація на ділянках кордону поза пунктами пропуску відрізняється.

У звіті Європейської комісії про виконання Вірменією вимог для лібералізації візового режиму, оприлюдненому у квітні 2026 року, зазначено, що прикордонні війська країни самостійно здійснюють контроль у пунктах пропуску. Натомість так званий "зелений кордон" із Туреччиною та Іраном продовжують спільно патрулювати вірменські й російські прикордонники.

Раніше Фокус аналізував, як змінюються відносини Єревана та Москви на тлі політичного курсу Нікола Пашиняна. Зокрема, у матеріалі про ситуацію навколо ОДКБ йшлося про те, чому Вірменія фактично заморозила участь у військовому блоці та за яких обставин може остаточно вийти з нього.

Також Фокус розповідав про зміни регіонального балансу сил на Південному Кавказі та роль Вірменії у транспортному проєкті TRIPP, який передбачає створення сполучення між Азербайджаном і Нахічеванню через вірменську територію.