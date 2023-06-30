"Настоящее чудо": 80-летний мужчина утверждает, что не спал более 60 лет (видео)

Тхай Нгок родился в 1942 году и утверждает, что в 20 лет заболел сильной лихорадкой. Мужчина выжил, но после этого он больше не мог спать. Об этом феномене говорят врачи.

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Тхай Нгок, 80-летний фермер из Вьетнама, утверждает, что не спит уже более 60 лет, с тех пор как в молодости пережил лихорадку. Тяжелая бессонница почти никак не повлияла на его жизнь. Об этом пишет Oddity Central.

Большинство людей не могут прожить целый день без нескольких часов сна, но один вьетнамец утверждает, что последние 60 лет он бодрствует, не имея даже короткого сна. Тхай Нгок уже не первый год попадает в заголовки новостей у себя на родине, с тех пор как стало известно, что ему не нужен сон, чтобы вести счастливую, активную жизнь. Семья мужчины, друзья и соседи, настаивает на том, что они никогда не видели, чтобы восьмидесятилетний человек спал. Сам Тхай говорит, что полное отсутствие сна никогда не влияло на него негативно.

"Я не знаю, повлияла ли бессонница на мое здоровье или нет, но я по-прежнему здоров и могу нормально работать на ферме, как и другие", — говорит мужчина.

По мнению некоторых врачей, мужчина высыпается и просто не знает об этом Фото: Dantri

Тхай Нгок родился в 1942 году и утверждает, что в 20 лет заболел сильной лихорадкой, и хотя он выжил, после этого он больше не мог спать. Несмотря на то, что вьетнамец якобы пробовал различные лекарства, традиционные народные средства и даже большое количество алкоголя, мужчина не мог заснуть. Тхай все надеялся, что его бессонница временная, но, по его словам, он не спит уже шесть десятилетий.

Издание отмечает, что в своей родной стране, Вьетнаме, Тхай Нгок представляется как "настоящее чудо", но по мнению некоторых врачей, он высыпается и просто не знает об этом. Доктор Викас Вадхва из австралийского центра Sleep Services сказал, что у некоторых страдающих бессонницей людей отсутствует способность отличать бодрствование от сна, поэтому 80-летний мужчина может засыпать на короткие промежутки времени в течение дня и просто не знать об этом. Этого сна может быть достаточно, чтобы поддерживать его работоспособность.

Мужчина так и не согласился пройти надлежащее тестирование и наблюдение у ученых-сомнологов, его утверждения и утверждения близких ему людей — единственное доказательство, на которое можно опираться.

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