Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Целая "скрытая" улица выставлена на продажу по цене одной квартиры (фото)

Продажа улицы, улица, переулок, дом, недвижимость, аукцион, деньги, продажа, жилье, бассейн, район
Фото: Seel & Co Auctions | Три старинных дома имеют четыре спальни и сад на заднем дворе, в одном из которых есть бассейн

"Скрытый" переулок выставлен на аукцион по цене меньше, чем стоимость одной квартиры в Лондоне. Три старинных дома имеют четыре спальни и сад на заднем дворе, в одном из которых есть бассейн.

Related video

В Уэльсе целая улица с бассейном в одном из домов продается по цене одной квартиры в Лондоне. Уникальный переулок состоит всего из трех террасных домов, каждый из которых имеет четыре спальни, и все они должны быть проданы с аукциона. Об этом пишет Wales Online.

Расположенная в районе Кархейс в Кардиффе (Уэльс), Колам Террас — это крошечная улочка, примыкающая к большой улице Колам Роуд, где три жилья продаются по ориентировочной цене £900 000. Она находится в одном из главных студенческих районов города, а "скрытая улица" выставлена на продажу по цене одной квартиры в некоторых районах Лондона.

Три старинных дома с эркером имеют четыре спальни и сад на заднем дворе, в одном из которых есть бассейн.

Продажа улицы, улица, переулок, дом, недвижимость, аукцион, деньги, продажа, жилье, бассейн, район Fullscreen
В настоящее время отсутствуют внутренние фотографии
Фото: Wales Online

В настоящее время отсутствуют внутренние фотографии, но аукционист, продающий ряд домов, утверждает, что дома номер два и четыре нуждаются в полном внутреннем ремонте и модернизации. Вся терраса в настоящее время принадлежит продавцу, который живет в доме номер шесть, единственном доме из трех, который был ухожен и улучшен в течение многих лет.

"Это действительно очень уникальный лот аукциона недвижимости, предлагающий три дома в нескольких минутах ходьбы от центра города и университета, а также Бьюти-парка. Продажа дает возможность реализовать несколько вариантов будущего террасы, включая реконструкцию и обновление всех трех домов или их развитие для создания дополнительных строений", — сказал Хью Эдвардс, руководитель отдела аукционов недвижимости и аукционист компании Seel & Co

Ранее Фокус писал, что в Британии секретный особняк с двумя галереями спрятан у всех на виду. Жилье имеет свою длинную и не простую историю. Долги годы дом находился в плохом состоянии. Сегодня здание I класса, построенное в 1704 году, управляется самоокупаемой благотворительной организацией.

Также сообщалось, что заброшенная сто лет назад британская деревня до сих пор популярна. Городок Талисарн, который когда-то использовался шахтерами по добыче сланца, уже заброшен больше 100 лет. Его население было переселено дальше на запад Уэльса, где и сегодня проживает около 2 000 человек.