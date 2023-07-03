Целая "скрытая" улица выставлена на продажу по цене одной квартиры (фото)

"Скрытый" переулок выставлен на аукцион по цене меньше, чем стоимость одной квартиры в Лондоне. Три старинных дома имеют четыре спальни и сад на заднем дворе, в одном из которых есть бассейн.

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В Уэльсе целая улица с бассейном в одном из домов продается по цене одной квартиры в Лондоне. Уникальный переулок состоит всего из трех террасных домов, каждый из которых имеет четыре спальни, и все они должны быть проданы с аукциона. Об этом пишет Wales Online.

Расположенная в районе Кархейс в Кардиффе (Уэльс), Колам Террас — это крошечная улочка, примыкающая к большой улице Колам Роуд, где три жилья продаются по ориентировочной цене £900 000. Она находится в одном из главных студенческих районов города, а "скрытая улица" выставлена на продажу по цене одной квартиры в некоторых районах Лондона.

Три старинных дома с эркером имеют четыре спальни и сад на заднем дворе, в одном из которых есть бассейн.

В настоящее время отсутствуют внутренние фотографии Фото: Wales Online

В настоящее время отсутствуют внутренние фотографии, но аукционист, продающий ряд домов, утверждает, что дома номер два и четыре нуждаются в полном внутреннем ремонте и модернизации. Вся терраса в настоящее время принадлежит продавцу, который живет в доме номер шесть, единственном доме из трех, который был ухожен и улучшен в течение многих лет.

"Это действительно очень уникальный лот аукциона недвижимости, предлагающий три дома в нескольких минутах ходьбы от центра города и университета, а также Бьюти-парка. Продажа дает возможность реализовать несколько вариантов будущего террасы, включая реконструкцию и обновление всех трех домов или их развитие для создания дополнительных строений", — сказал Хью Эдвардс, руководитель отдела аукционов недвижимости и аукционист компании Seel & Co

Ранее Фокус писал, что в Британии секретный особняк с двумя галереями спрятан у всех на виду. Жилье имеет свою длинную и не простую историю. Долги годы дом находился в плохом состоянии. Сегодня здание I класса, построенное в 1704 году, управляется самоокупаемой благотворительной организацией.

Также сообщалось, что заброшенная сто лет назад британская деревня до сих пор популярна. Городок Талисарн, который когда-то использовался шахтерами по добыче сланца, уже заброшен больше 100 лет. Его население было переселено дальше на запад Уэльса, где и сегодня проживает около 2 000 человек.