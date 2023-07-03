Цілу "приховану" вулицю виставлено на продаж за ціною однієї квартири (фото)

"Прихований" провулок виставлено на аукціон за ціною меншою, ніж вартість однієї квартири в Лондоні. Три старовинні будинки мають чотири спальні та сад на задньому дворі, в одному з яких є басейн.

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В Уельсі ціла вулиця з басейном в одному з будинків продається за ціною однієї квартири в Лондоні. Унікальний провулок складається всього з трьох терасових будинків, кожен з яких має чотири спальні, і всі вони мають бути продані з аукціону. Про це пише Wales Online.

Розташована в районі Кархейс у Кардіффі (Уельс), Колам Террас — це крихітна вуличка, що примикає до великої вулиці Колам Роуд, де три житла продаються за орієнтовною ціною £900 000. Вона розташована в одному з головних студентських районів міста, а "прихована вулиця" виставлена на продаж за ціною однієї квартири в деяких районах Лондона.

Три старовинні будинки з еркером мають чотири спальні та сад на задньому дворі, в одному з яких є басейн.

Наразі відсутні внутрішні фотографії Фото: Wales Online

Наразі відсутні внутрішні фотографії, але аукціоніст, який продає низку будинків, стверджує, що дім номер два і чотири потребує повного внутрішнього ремонту та модернізації. Уся тераса наразі належить продавцю, який живе в будинку номер шість, єдиному з трьох, який був доглянутий протягом багатьох років.

"Це справді дуже унікальний лот аукціону нерухомості, що пропонує три будинки за кілька хвилин ходьби від центру міста та університету, а також Б'юті-парку. Продаж дає можливість реалізувати кілька варіантів майбутнього тераси, включно з реконструкцією та оновленням усіх трьох домівок або їхнім розвитком для створення додаткових будівель", — сказав Х'ю Едвардс, керівник відділу аукціонів нерухомості та аукціоніст компанії Seel & Co.

Раніше Фокус писав, що в Британії секретний особняк з двома галереями захований у всіх на виду. Житло має свою довгу і не просту історію. Довгі роки будинок перебував у поганому стані. Сьогодні будівля I класу, побудована в 1704 році, управляється самоокупною благодійною організацією.

Також повідомлялося, що покинуте сто років тому британське село досі популярне. Містечко Талісарн, яке колись використовували шахтарі з видобутку сланцю, вже занедбане понад 100 років. Його населення було переселено далі на захід Уельсу, де і сьогодні проживає близько 2 000 осіб.