Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Цілу "приховану" вулицю виставлено на продаж за ціною однієї квартири (фото)

Продаж вулиці, вулиця, провулок, будинок, нерухомість, аукціон, гроші, продаж, житло, басейн, район
Фото: Seel & Co Auctions | Три старовинні будинки мають чотири спальні та сад на задньому дворі, в одному з яких є басейн

"Прихований" провулок виставлено на аукціон за ціною меншою, ніж вартість однієї квартири в Лондоні. Три старовинні будинки мають чотири спальні та сад на задньому дворі, в одному з яких є басейн.

Related video

В Уельсі ціла вулиця з басейном в одному з будинків продається за ціною однієї квартири в Лондоні. Унікальний провулок складається всього з трьох терасових будинків, кожен з яких має чотири спальні, і всі вони мають бути продані з аукціону. Про це пише Wales Online.

Розташована в районі Кархейс у Кардіффі (Уельс), Колам Террас — це крихітна вуличка, що примикає до великої вулиці Колам Роуд, де три житла продаються за орієнтовною ціною £900 000. Вона розташована в одному з головних студентських районів міста, а "прихована вулиця" виставлена на продаж за ціною однієї квартири в деяких районах Лондона.

Три старовинні будинки з еркером мають чотири спальні та сад на задньому дворі, в одному з яких є басейн.

Продаж вулиці, вулиця, провулок, будинок, нерухомість, аукціон, гроші, продаж, житло, басейн, район Fullscreen
Наразі відсутні внутрішні фотографії
Фото: Wales Online

Наразі відсутні внутрішні фотографії, але аукціоніст, який продає низку будинків, стверджує, що дім номер два і чотири потребує повного внутрішнього ремонту та модернізації. Уся тераса наразі належить продавцю, який живе в будинку номер шість, єдиному з трьох, який був доглянутий протягом багатьох років.

"Це справді дуже унікальний лот аукціону нерухомості, що пропонує три будинки за кілька хвилин ходьби від центру міста та університету, а також Б'юті-парку. Продаж дає можливість реалізувати кілька варіантів майбутнього тераси, включно з реконструкцією та оновленням усіх трьох домівок або їхнім розвитком для створення додаткових будівель", — сказав Х'ю Едвардс, керівник відділу аукціонів нерухомості та аукціоніст компанії Seel & Co.

Раніше Фокус писав, що в Британії секретний особняк з двома галереями захований у всіх на виду. Житло має свою довгу і не просту історію. Довгі роки будинок перебував у поганому стані. Сьогодні будівля I класу, побудована в 1704 році, управляється самоокупною благодійною організацією.

Також повідомлялося, що покинуте сто років тому британське село досі популярне. Містечко Талісарн, яке колись використовували шахтарі з видобутку сланцю, вже занедбане понад 100 років. Його населення було переселено далі на захід Уельсу, де і сьогодні проживає близько 2 000 осіб.