Зачесалась рука: мужчина сорвал джепот в лотерее благодаря суеверию матери

Дональд Питтман ехал на работу когда у него зачесалась рука. Мужчина вспомнил слова матери, которая часто повторяла, что это может привести к неожиданному богатству. Он положил руку в карман, а затем купил лотерейный билет, который оказался выигрышным.

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В США Дональд Питтман из Ньюпорта, штат Северная Каролина, выиграл в лотерее главный приз в размере 200 тысяч долларов. Рассказывая о своем успехе мужчина заявил, что купил выигрышный билет благодаря суеверию своей мамы. Об этом пишет Daily Star.

Американец говорит, что его мать всегда говорила ему, что если чешутся руки, то нужно положить их в карман. Считается что это может привести к неожиданному богатству.

После того, как у Дональда начала чесаться рука, он засунул ее в карман и решил заглянуть в заведение, чтобы купить лотерейный билет Ruby Red 7.

"Я был в пути на работу и изначально не планировал останавливаться за билетом, но у меня почесалась рука. Я вспомнил совет матери, она ведь всегда права, верно?" — сказал Питтман.

Мужчина стер защитный экран билета, на котором был указан выигрыш в размере 200 000 долларов.

Питтман отнес свой билет обратно в магазин, чтобы кассир мог подтвердить его выигрыш. Затем он отправил своей жене фотографию билета, на что она ответила вопросительными знаками.

"Я попросил ее посмотреть на номер, но потом у нас закончились текстовые сообщения, и я позвонил ей по телефону", — сказал Питтман.

Американец отметил, что большая часть его выигрыша будет отложена на сбережения. Кроме этого Дональд планирует приобрести новый мотоцикл для бездорожья.

Ранее Фокус писал, что мужчина потерял главный приз лотереи из-за ссоры с соседкой. Сандра Джин Кроу и Элвин Ханс Ларсен III пыталась получить максимальную прибыль прибегнув к обману. У пары произошла ссора, потому что женщина отказалась выплатить свою долю, о которой они договаривались.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.