Попытались украсть приз: мужчина выиграл $3 млн и забыл лотерейный билет в магазине (фото)

Пол Литтл сорвал джекпот в размере 3 миллионов долларов, но потерял свой лотерейный билет, который оказался у продавщицы Карли Нуньес. Она вместе с коллегой хотели обмануть всех и забрать приз себе. Дело дошло до суда.

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В США Пол Литтл из штата Массачусетс наконец-то получил свой выигрыш в лотерею после того, как оставил свой счастливый билет в винном магазине Лейквилла. Однако не обошлось и без происшествий. Сотрудница магазина Карли Нуньес попыталась получить деньги вместо мужчины. Об этом пишет Daily Star.

Американец подумал, что потерял его. Примерно через 45 минут другой покупатель заметил, что Литтл ушел без билета и вернул его продавцу. Однако 23-летняя Карли Нуньес решила оставить его себе. В тот же вечер были объявлены выигрышные номера лотереи, и оказалось, что мужчина выиграл джекпот в размере 3 миллионов долларов.

Прокуратура утверждает, что Нуньес якобы замышляла заговор, чтобы получить приз с помощью своего коллеги Джозефа Реддема, который отвез ее в офис лотереи.

Представители лотереи быстро заподозрили нечестность, обратив внимание на то, что билет, похоже, был поврежден. На видеозаписи с камеры наблюдения в офисе лотереи также видно, как Нуньес якобы спорит с Реддемом из-за денег.

Сотрудница магазина Карли Нунес попыталась получить деньги вместо мужчины Фото: Daily Star

Прокуроры утверждают, что Реддем потребовал получить свою долю от выигрыша, а продавщица винного магазина сказала ему, что выплатит только 200 тысяч долларов. Позже она призналась, что не покупала билет, и видеозапись с камеры наблюдения помогла установить, что тот принадлежит Полу.

В конце концов, мужчина получил свой лотерейный выигрыш. Он планирует использовать первоначально полученные 3 миллиона долларов для выплаты ипотечного кредита на свой дом и небольшого ремонта. Американец будет продолжать работать.

Издание отмечает, что согласно информации, предоставленной окружной прокуратурой округа Плимут, Нуньес была обвинена в краже, подаче ложного заявления и запугивании свидетелей. Ей назначили залог в размере 10 000 долларов наличными после того, как она не признала себя виновной.

Ранее Фокус писал, что мужчина потерял главный приз лотереи из-за ссоры с соседкой. Сандра Джин Кроу и Элвин Ханс Ларсен III пыталась получить максимальную прибыль прибегнув к обману. У пары произошла ссора, потому что женщина отказалась выплатить свою долю, о которой они договаривались.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.