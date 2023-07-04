Напоминает ракету: на берег выкинуло таинственный давний объект (видео)

Андре Эймор заметил большой зеленый объект на одном из пляжей. Эксперты предполагают, что у побережья могла быть найдена выброшенная торпеда времен Второй мировой войны.

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В США полиция и военные пытаются идентифицировать загадочный цилиндрический объект, который обнаружил дайвер Андре Эймор у побережья. Об этом пишет WPTV.

Ныряльщик, заметил большой зеленый объект у побережья в районе Норт-Каунти-роуд (Палм-Бич, штат Флорида). После изучения объекта специалистами и правоохранительными органами, они обратились за помощью в офис шерифа округа Палм-Бич и ВМС США.

По словам Эймора, находка напомнила ему ракету. Сначала в полиции сообщили, что это может быть невзрывная военная учебная ракета США, однако капитану полиции Уиллу Ротроку не удалось ее идентифицировать.

По словам последнего, Военно-морской флот успешно избавился от этого цилиндрического объекта, но все еще работает над его идентификацией. Другой дайвер по имени Дэвид Маргер предполагает, что у побережья могла быть найдена выброшенная торпеда времен Второй мировой войны, так как в этой области в середине прошлого века находилось много кораблей ВМС.

Поиск с использованием Google Lens выявил сходство объекта с 105-мм осколочно-фугасным снарядом "rakefet", который использовала израильская армия в 70-х годах прошлого века.

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