Остановились в воздухе: дети 3 часа висели головой вниз на американских горках (видео)

8 человек, в том числе 7 детей, находились в вагончиках на американских горках Fireball, когда из-за "механической неисправности" аттракцион внезапно остановился. На место происшествия были вызваны спасатели из трех ближайших округов.

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В США группа людей, среди которых были дети, застряла на американских горках в Висконсине на несколько часов, вися вниз головой. Об этом пишет Daily Star.

Спасатели пытались освободить посетителей ярмарки после того, как из-за "механической неисправности" аттракцион внезапно остановился. Спустя 3 часа людей все же удалось спустить на землю. В вагончиках находилось 8 человек, в том числе 7 детей.

Американские горки Fireball на фестивале Forest County Festival в Крэндоне, штат Висконсин, США, остановились в воскресенье в последний день ярмарки. Пожарная служба Антиго была вызвана на место происшествия около двух часов дня после сообщения об "опрокинутом карнавальном аттракционе".

"Спасательная операция — это не что-то быстрое, безопасность жизни является главным приоритетом", — заявила пожарный врач Эрика Костичка.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как зрители в ужасе наблюдают за тем, как спасатели взбираются на край американских горок в попытке спасти пассажиров. Сообщается, что на помощь катающимся были вызваны спасатели по меньшей мере из трех близлежащих округов, которые в итоге были благополучно спасены.

"Они все сделали очень хорошо. Очевидно, что они были напуганы. Они находились вверх ногами довольно долгое время", — добавила Эрика Костичка.

На аттракционе произошла "механическая поломка", но власти не знают, что стало ее причиной Фото: Соцсети

Власти заявили, что на аттракционе произошла "механическая поломка", но не знают, что стало ее причиной.

"Мы знаем только то, что произошла механическая поломка аттракциона, в результате которой он застрял в вертикальном положении. Аттракцион был недавно осмотрен представителями штата Висконсин прямо на месте, и на данный момент у нас нет никакой другой информации"., — сказал капитан Бреннан Кук из пожарной службы Крэндона.

Кати Декларк, две дочери которой застряли на аттракционе, сказала, что чувствовала себя беспомощной, наблюдая за спасательной операцией.

"Многие люди просто пытались понять, как и команда аттракциона, что происходит, что случилось. Очень тяжело слышать, как твой ребенок выкрикивает твое имя, а ты не можешь ему помочь", — рассказала американка.

Видеозапись инцидента была сделана пользователем Facebook Скоттом Брассом, который сообщил, что девочка на аттракционе смело попросила спасателей помочь пожилому мужчине перед ней.

"Похвала маленькой девочке в конце, которая сказала пожарным, чтобы они сначала помогли пожилому мужчине, потому что ему было тяжело. Эта маленькая девочка точно заслуживает медаль за храбрость. Рад, что никто не пострадал и все могут вернуться домой к своим семьям", — написал он.

Ранее Фокус писал, что подросток, пропавший 8 лет назад, найден живым с порезами по всему телу. Руди Фариас бесследно исчез когда ему было 17 лет. Спустя 8 год парень был найден живым, но выглядит "неузнаваемым" и считает себя другим человеком. Он находится в стрессовом состоянии и боится касаний со стороны людей.

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.