Зупинилися в повітрі: діти 3 години висіли головою вниз на американських гірках (відео)

8 осіб, зокрема 7 дітей, перебували у вагончиках на американських гірках Fireball, коли через "механічну несправність" атракціон раптово зупинився. На місце події було викликано рятувальників із трьох найближчих округів.

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У США група людей, серед яких були діти, застрягла на американських гірках у Вісконсині на кілька годин, висячи донизу головою. Про це пише Daily Star.

Рятувальники намагалися звільнити відвідувачів ярмарки після того, як через "механічну несправність" атракціон раптово зупинився. Через 3 години людей все ж вдалося спустити на землю. У вагончиках перебувало 8 осіб, зокрема 7 дітей.

Американські гірки Fireball на фестивалі Forest County Festival у Крендоні, штат Вісконсин, США, зупинилися в неділю в останній день ярмарку. Пожежну службу Антіго було викликано на місце події близько другої години дня після повідомлення про "перекинутий карнавальний атракціон".

"Рятувальна операція — це не щось швидке, безпека життя є головним пріоритетом", — заявила пожежна лікарка Еріка Костічка.

На відео, розміщеному в соціальних мережах, видно, як глядачі з жахом спостерігають за тим, як рятувальники підіймаються на край американських гірок у спробі врятувати пасажирів. Повідомляється, що на допомогу тим, хто катався, викликали рятувальників щонайменше з трьох прилеглих округів, яких у підсумку було врятовано.

"Вони все зробили дуже добре. Очевидно, що вони були налякані. Вони перебували догори дриґом досить довгий час", — додала Еріка Костічка.

На атракціоні сталася "механічна поломка", але влада не знає, що стало її причиною Фото: Соцмережi

Влада заявила, що на атракціоні сталася "механічна поломка", але не знає, що стало її причиною.

"Ми знаємо тільки те, що сталася механічна поломка атракціону, внаслідок якої він застряг у вертикальному положенні. Атракціон був нещодавно оглянутий представниками штату Вісконсин прямо на місці, і наразі у нас немає жодної іншої інформації", — сказав капітан Бреннан Кук із пожежної служби Крендона.

Каті Декларк, дві доньки якої застрягли на атракціоні, сказала, що почувалася безпорадною, спостерігаючи за рятувальною операцією.

"Багато людей просто намагалися зрозуміти, як і команда атракціону, що відбувається, що трапилося. Дуже важко чути, як твоя дитина вигукує твоє ім'я, а ти не можеш їй допомогти", — розповіла американка.

Відеозапис інциденту був зроблений користувачем Facebook Скоттом Брассом, який повідомив, що дівчинка на атракціоні сміливо попросила рятувальників допомогти літньому чоловікові перед нею.

"Похвала маленькій дівчинці наприкінці, яка сказала пожежникам, щоб вони спершу допомогли літньому чоловікові, бо йому було важко. Ця маленька дівчинка точно заслуговує на медаль за хоробрість. Радий, що ніхто не постраждав і всі можуть повернутися додому до своїх родин", — написав він.

Раніше Фокус писав, що підліток, який зник 8 років тому, знайдений живим з порізами по всьому тілу. Руді Фаріас безслідно зник коли йому було 17 років. Через 8 років хлопець був знайдений живим, але має "невпізнанний вигляд" і вважає себе іншою людиною. Він перебуває в стресовому стані і боїться дотиків з боку людей.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році та фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", була знайдена в іншому штаті.