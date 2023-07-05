"Идеальные" гены: самая дорогая в мире корова оценивается в $4,3 млн (видео)

Рекордная стоимость свидетельствует о генетических качествах нелорской породы скота, а также о спросе на высококачественных животных с выдающимися генетическими характеристиками.

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Стоимость 4,5-летней коровы нелорской породы по кличке Viatina-19 FIV Mara Imóveis недавно составила 4,3 миллиона долларов, что делает ее самой дорогой коровой в мире с большим отрывом. Об этом пишет Oddity Central.

Одна треть туши этой коровы была недавно продана на аукционе в Аранду, Бразилия, за 6,99 млн реалов ($1,44 млн), в результате чего ее общая стоимость составила ошеломляющие $4,3 млн. Viatina-19 FIV Mara Imóveis уже была названа самой дорогой в мире коровой в прошлом году, когда половина ее тела была продана на аукционе примерно за 800 000 долларов, что на тот момент было рекордной ценой.

Рекордная сделка свидетельствует о генетических качествах нелорской породы скота, а также о спросе на высококачественных животных с выдающимися генетическими характеристиками.

Нелорский скот, названный в честь индийского округа Неллор в штате Андхра-Прадеш Фото: India Posts

Цена Viatina-19 FIV Mara Imóveis считается новой вехой для этой породы коров, которая высоко ценится во всем мире за свои качества. Отличаясь ярко-белым мехом, рыхлой кожей и большим выпуклым горбом над плечами, нелоры в первую очередь известны своей природной высокой устойчивостью к жаркой погоде. Большую роль в этом играет их белый мех, который отражает большинство волн света.

Нелорский скот, названный в честь индийского округа Неллор в штате Андхра-Прадеш, также обладает очень эффективным обменом веществ, что позволяет ему "процветать" даже на низкокачественных кормах. Невероятно выносливые и жизнестойкие, нелоры могут противостоять ряду паразитарных инфекций, а их прочную кожу гораздо труднее пробить кровососущим насекомым. Эта порода также очень легко размножается, поскольку у самок более широкие тазовые отверстия и большие родовые каналы, чем у других пород крупного рогатого скота, а телята практически не нуждаются в помощи человека.

В Бразилии насчитывается около 167 000 000 коров породы нелор, что составляет около 80 процентов крупного рогатого скота в южноамериканской стране.

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