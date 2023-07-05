"Ідеальні" гени: найдорожча у світі корова оцінюється в $4,3 млн (відео)

Рекордна вартість свідчить про генетичні якості нелорської породи худоби, а також про попит на високоякісних тварин із видатними генетичними характеристиками.

Related video

Вартість 4,5-річної корови нелорської породи на прізвисько Viatina-19 FIV Mara Imóveis нещодавно склала 4,3 мільйона доларів, що робить її найдорожчою коровою у світі з великим відривом. Про це пише Oddity Central.

Одну третину туші цієї корови нещодавно продали на аукціоні в Аранду, Бразилія, за 6,99 млн реалів ($1,44 млн), унаслідок чого її загальна вартість становила приголомшливі $4,3 млн. Viatina-19 FIV Mara Imóveis уже називали найдорожчою у світі коровою торік, коли половину її тіла продали на аукціоні приблизно за 800 000 доларів, що на той момент було рекордною ціною.

Рекордна угода свідчить про генетичні якості нелорської породи худоби, а також про попит на високоякісних тварин з видатними генетичними характеристиками.

Нелорська худоба, названа на честь індійського округу Неллор у штаті Андхра-Прадеш Фото: India Posts

Ціна Viatina-19 FIV Mara Imóveis вважається новою віхою для цієї породи корів, яка високо цінується в усьому світі за свої якості. Відрізняючись яскраво-білим хутром, пухкою шкірою і великим опуклим горбом над плечима, нелори насамперед відомі своєю природною високою стійкістю до спекотної погоди. Велику роль у цьому відіграє їхнє біле хутро, яке відбиває більшість хвиль світла.

Нелорська худоба, названа на честь індійського округу Неллор у штаті Андхра-Прадеш, також володіє дуже ефективним обміном речовин, що дає їй змогу "процвітати" навіть на низькоякісних кормах. Неймовірно витривалі та життєстійкі, нелори можуть протистояти низці паразитарних інфекцій, а їхню міцну шкіру набагато важче пробити комахам. Ця порода також дуже легко розмножується, оскільки у самок ширші тазові отвори та більші родові канали, ніж в інших порід великої рогатої худоби, а телята практично не потребують допомоги людини.

У Бразилії налічується близько 167 000 000 корів породи нелор, що становить близько 80 відсотків великої рогатої худоби в південноамериканській країні.

Раніше Фокус писав, що жінці пришили руку до живота після звірячого нападу собаки. Саманту Хеслер атакував пітбуль в її власному будинку. Жінку врятувала її дочка, вдаривши тварину ножем в око. Однак на цьому все не закінчилося. Вона розповіла, що напад важко позначився на її психічному, фізичному та фінансовому стані.

Також повідомлялося, що поліцейський собака помер, знайшовши велику партію отруєного кокаїну. За чотири роки вірної служби бельгійська вівчарка на прізвисько Кенія допомогла правоохоронцям знайти близько 12 тонн наркотиків.