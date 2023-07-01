Поліцейський собака загинув, знайшовши велику партію отруєного кокаїну (відео)

За чотири роки вірної служби бельгійська вівчарка на прізвисько Кенія допомогла правоохоронцям знайти приблизно 12 тонн наркотиків.

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Поліцейський собака на прізвисько Кенія помер через отруєний кокаїн, знайдений під час операції в Колумбії 13 червня. Про це пише видання Daily Express.

П'ятирічна бельгійська вівчарка Кенія допомогла Колумбійській національній поліції виявити партію наркотиків у порту міста Санта-Марта. Собака обшукав вантаж і вказав правоохоронцям на місце зберігання контрабанди, а незабаром після повернення на базу поліціянтів — помер. Ще один службовий пес, який брав участь в операції, захворів, але вижив.

Припускають, що тварини отруїлися токсичними речовинами, які підмішали в кокаїн. Слідчі проводять експертизу вилученої партії наркотиків, намагаючись з'ясувати точну причину події.

Кенія народилася 5 червня 2018 року в розпліднику поліцейської академії в колумбійській провінції Кундінамарка. Ще на першому році свого життя вона навчилася шукати заборонені речовини в кінологічній академії К-9, а потім вступила на службу в агентство з боротьби з наркотиками Національної поліції в порту. За чотири роки роботи собака допоміг правоохоронцям знайти понад 12 тонн кокаїну. Поліцейські нагородили вихованця посмертно.

"Ми з почестями попрощалися з Кенією в порту Санта-Марта, маленькою собакою, яка віддала своє життя, борючись із незаконним обігом наркотиків", — повідомили в колумбійській поліції.

Раніше писали, як покинутий власником пес став "Тваринкою року" в поліції Великої Британії. Перехожі знайшли бельгійську вівчарку на прізвисько Базз у 2021 році разом із чипом, за яким вийшли на господаря. Однак британець відмовився від вихованця, і його відправили до притулку. Невдовзі поліцейські забрали й навчили Базза, і той за рік допоміг провести 26 арештів і 71 переслідування.

Писали також, як поліцейський із Маріуполя знайшов свого пса Бена, якого не бачив 9 місяців. Тварина загубилася під час обстрілу, жила на окупованій території, а потім мандрувала Європою, аж поки волонтери не допомогли їй повернутися до господаря.