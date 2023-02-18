Неймовірна історія. Поліцейський з Маріуполя знайшов собаку, якого не бачив 9 місяців
Правоохоронець із Маріуполя зустрівся зі своїм кудлатим другом, який жив в окупації, подорожував Європою і нарешті повернувся додому.
Поліцейський Олег Неборак, який очолював відділ превенції ГУНП на Донеччині, з перших днів війни став на захист держави. Його пес — німецька вівчарка Бен — був з родиною правоохоронця у Маріуполі. 8 березня Олег втратив рідну домівку та свого четвероного друга, який втік, злякавшись обстрілу. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
"Ми з колегами привезли людям ліки та гуманітарну допомогу на драмтеатр. А тут одна бабуся квіти продає. Я думаю куплю квіти, подарую дружині. А навколо бомблять, все вибухає, снаряди відлітають. І коли я під'їжджаю, бачу щось, що сильно палає, розумію, що це наш будинок. Вибуховою хвилею вирвало ворота. І Бен злякався і втік. Ми його шукали, але не знайшли", — згадує правоохоронець.
Виїхавши з Маріуполя, поліцейський продовжив пошуки члена родини та звернувся до волонтерів.
Щотижня волонтери надсилали мені фото собак, схожих на мого. Але це був не Бен. Одного разу мені скинули фото, на якому був мій пес. Я його відразу упізнав. Адже ми його взяли у двомісячному віці на мій день народження. Він був найбільш спритним серед інших цуценят. Волонтери казали, що знайшли його у Тельмановому", — розповідає Олег Неборак.
Щоб вивезти собаку з тимчасово окупованої території, волонтери відкрили збір коштів та залучили міжнародну допомогу.
Проїхавши тисячі кілометрів, пройшовши через кілька кордонів і безліч людей, Бен зустрівся з сім'єю, яка чекала на нього 9 місяців.
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