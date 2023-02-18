Неймовірна історія. Поліцейський з Маріуполя знайшов собаку, якого не бачив 9 місяців

Правоохоронець із Маріуполя зустрівся зі своїм кудлатим другом, який жив в окупації, подорожував Європою і нарешті повернувся додому.

Related video

Поліцейський Олег Неборак, який очолював відділ превенції ГУНП на Донеччині, з перших днів війни став на захист держави. Його пес — німецька вівчарка Бен — був з родиною правоохоронця у Маріуполі. 8 березня Олег втратив рідну домівку та свого четвероного друга, який втік, злякавшись обстрілу. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Ми з колегами привезли людям ліки та гуманітарну допомогу на драмтеатр. А тут одна бабуся квіти продає. Я думаю куплю квіти, подарую дружині. А навколо бомблять, все вибухає, снаряди відлітають. І коли я під'їжджаю, бачу щось, що сильно палає, розумію, що це наш будинок. Вибуховою хвилею вирвало ворота. І Бен злякався і втік. Ми його шукали, але не знайшли", — згадує правоохоронець.

Виїхавши з Маріуполя, поліцейський продовжив пошуки члена родини та звернувся до волонтерів.

[ + – ] Пес Бен Фото: Нацполіція

Щотижня волонтери надсилали мені фото собак, схожих на мого. Але це був не Бен. Одного разу мені скинули фото, на якому був мій пес. Я його відразу упізнав. Адже ми його взяли у двомісячному віці на мій день народження. Він був найбільш спритним серед інших цуценят. Волонтери казали, що знайшли його у Тельмановому", — розповідає Олег Неборак.

Щоб вивезти собаку з тимчасово окупованої території, волонтери відкрили збір коштів та залучили міжнародну допомогу.

Проїхавши тисячі кілометрів, пройшовши через кілька кордонів і безліч людей, Бен зустрівся з сім'єю, яка чекала на нього 9 місяців.

Також Фокус писав про собаку-рятувальника, який шукає з пораненими лапами тих, хто вижив у Туреччині.